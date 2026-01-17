Luciano Benavides logra la victoria más ajustada en el Rally Dakar

El argentino Luciano Benavides capitalizó un error de navegación de Ricky Brabec a minutos del final del Rally Dakar para ganar de manera sensacional el título de motos el sábado por dos segundos, el margen más pequeño de la historia.

Mientras tanto, Nasser Al-Attiyah no parpadeó para atrapar su sexto título de autos en la 13ª y última etapa, una carrera a toda velocidad de 105 kilómetros a lo largo de la costa del Mar Rojo hasta Yanbu.

Brabec se dirigía a toda velocidad hacia su tercera victoria en el Dakar. Mientras que la KTM de Benavides era más rápida en tiempo real, la Honda de Brabec acumulaba bonificaciones de tiempo por marcar el paso y extendía su ventaja nocturna de 3 minutos y 20 segundos.

Luego, a siete kilómetros de la meta, Brabec tomó un giro equivocado. Benavides no lo hizo. Vio un faro dar la vuelta y se detuvo para ver quién era. Cuando se dio cuenta de que era Brabec, Benavides supo que lo "casi imposible" era posible.

“Vi la oportunidad y la tomé”, dijo el argentino de 30 años. “Me sentí listo todo el día. Le dije a todos al inicio de la etapa 'Este Dakar es para mí'”.

Benavides terminó segundo en la etapa detrás de su compañero de equipo Edgar Canet, quien ganó su tercera etapa de este Dakar. Cuando el estadounidense Brabec llegó 3:22 detrás de Benavides, el equipo del argentino lo levantó en sus hombros y gritó su nombre.

“Es irreal”, dijo Benavides. “Dos segundos después de dos semanas y casi 8.000 kilómetros es algo difícil de entender”.

El margen más cercano anterior fue de 43 segundos por el hermano mayor de Luciano, Kevin. Esa fue otra remontada impresionante. Kevin comenzó la etapa final de 2023 con un retraso de 12 segundos y ganó su segundo título de motos.

Tosha Schareina, compañero de equipo de Brabec en Honda, fue un distante tercero después de quedar segundo el año pasado.

Luciano comenzó su noveno Dakar sin haber alcanzado el podio y apenas tres meses después de desgarrarse los ligamentos de la rodilla en el Rally de Marruecos.

Incluso después de comenzar la segunda semana con victorias consecutivas en etapas, corrió a la sombra de su compañero de equipo y campeón defensor Daniel Sanders, quien dominaba la carrera hasta que se estrelló el miércoles y se rompió la clavícula y el esternón. Sanders continuó prácticamente conduciendo con una mano y terminó quinto para obtener valiosos puntos en la defensa de su título mundial de rally-raid.

Brabec ganó la etapa del viernes para acumular una ventaja general que incluso Benavides pensó que “era matemáticamente casi imposible” de superar.

Pero, dijo, “nunca dejé de creer. Para mí no hubo estrategia en ningún día, solo doy lo mejor de mí. Nunca intenté desacelerar. Me siento mal por Ricky. Cometió un error y le costó el Dakar”.

El sexto de Al-Attiyah

Al-Attiyah logró su sexto título de coches, dos detrás del récord de su excompañero de equipo Stéphane Peterhansel, y el primero para Dacia. Lo hizo con una cautelosa conducción final, casi nueve minutos detrás de Mattias Ekström, quien ganó su cuarta etapa liderando el coche.

Nani Roma apenas pudo recortar seis minutos del ritmo del líder general y Al-Attiyah finalmente venció a Roma por 9:42, el margen más estrecho de sus seis victorias.

Al-Attiyah ha ganado para cuatro fabricantes diferentes en 2011 y 2015 en Argentina, en 2019 en Perú y en 2022, 2023 y este año en Arabia Saudí.

Roma, el campeón de coches de 2014, obtuvo su primer podio desde 2019. El Ford de Ekström mantuvo a raya al Dacia de Sébastien Loeb por 37 segundos para acabar tercero.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes