El defensor del Manchester United Leny Yoro vio anulada su sanción de un partido por la tarjeta roja contra Liverpool después de que se determinó que fue una “expulsión injusta”, informó la Asociación de Fútbol de Inglaterra el martes.

Yoro fue expulsado a los ocho minutos y el primer partido de Mauricio Pochettino como técnico del United pronto se torció en una derrota 4-0 el domingo.

“La suspensión de un partido de Leny Yoro ha sido retirada tras prosperar una reclamación por expulsión injusta”, señaló la FA.

Se consideró que Yoro había evitado una ocasión manifiesta de gol al cometer falta sobre Alexander Isak en el borde del área, pero no estaba claro que Isak tuviera el control total del balón. A Liverpool se le concedió un tiro libre y marcó su primer gol a partir de esa jugada.

Pochettino cuestionó que la acción mereciera una tarjeta roja. Ahora tendrá disponible al defensor francés de 21 años para enfrentar a Brentford el sábado. La derrota ante el Liverpool dejó al United en serios aprietos, en el 19no puesto de la Liga Premier.

El capitán del United Bruno Fernandes declaró a la BBC después del partido que “nunca fue tarjeta roja” y criticó el prolongado proceso de revisión en video.

“Cometer un error así puede cambiar un partido”, manifestó Fernandes. “Pero, obviamente, no es por ellos que encajamos el gol del tiro libre, pero cambia por completo el desarrollo del partido”.

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