El Manchester City ganó sus primeros siete partidos oficiales de la temporada antes de ser declarado culpable de infracciones financieras a gran escala, lo que sumió en la incertidumbre el futuro del club.

Desde que se emitió ese explosivo veredicto, apenas ha logrado cuatro victorias en nueve partidos, incluidas derrotas en cada uno de sus últimos tres encuentros de la Liga Premier.

¿Una coincidencia?

Enzo Maresca cree que sí.

“No creo que los jugadores estén centrados en el ruido”, dijo Maresca, el técnico del City, cuando le preguntaron si el enorme caso legal que pende sobre el club estaba afectando a sus jugadores.

La palabra “ruido” ha sido utilizada típicamente por Maresca para describir todo lo que rodea a un escándalo que amenaza con trastocar el panorama del fútbol inglés, en caso de que el City pierda la apelación que presentó contra el fallo de un panel investigador que determinó que la propiedad del club en Abu Dabi infló artificialmente los ingresos en más de 1.000 millones de dólares durante casi una década para eludir las reglas de juego limpio financiero de la Premier.

El City siempre ha negado haber cometido irregularidades y dijo que sería “implacable” en la lucha por limpiar su nombre.

Sin embargo, si pierde la apelación, entre las posibles sanciones a las que se enfrenta el City figura una deducción de puntos tan grande que podría conducir al descenso, o incluso a la expulsión de la Premier.

Las sanciones podrían no llegar hasta después de que se alcance una decisión sobre la apelación, y eso podría no ocurrir hasta el próximo año.

Así que le preguntaron a Maresca: ¿podría esto estar pesando en la mente de los jugadores en el campo? A algunos de ellos —como el delantero noruego Erling Haaland durante la reciente pausa internacional— les preguntan sobre el caso durante sus comparencencias ante la prensa.

“No creo que estén preocupados por eso”, respondió.

Maresca se refirió a las tres derrotas consecutivas del City en la liga —ante Aston Villa, Brighton y Nottingham Forest— y señaló que se puede argumentar que su equipo podría haber ganado los tres partidos, aunque también comentó que el City quizá no mereció ganar cada uno de sus primeros siete encuentros.

Los errores individuales, sin duda, están empezando a costarle caro al City. Maresca reconoció que los jugadores todavía se están acostumbrando a su estilo de juego tras la salida de su predecesor Pep Guardiola.

El equilibrio y armado del renovado mediocampo del City, armado a gran costo e integrado por los fichajes veraniegos Elliot Anderson y Enzo Fernández, están siendo objeto de escrutinio, en particular, ya que la defensa no parece estar adecuadamente blindada.

Maresca considera que es un problema del equipo.

“Vamos a encontrar más soluciones para tener más equilibrio en la línea defensiva, en el mediocampo o en ataque”, manifestó Maresca.

El City buscará sumar su 21ra victoria consecutiva sobre Fulham cuando los equipos se enfrenten en el Etihad Stadium en la liga el sábado, para dar inicio a la 11ma fecha.

El City marcha tercero en la clasificación, a seis puntos del líder Arsenal.

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