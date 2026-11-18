MLB espera que la venta propuesta de los Angelinos de Los Ángeles a Kroenke Sports and Entertainment, con un avalúo de 4,000 millones de dólares, se concrete en enero.

El equipo anunció el 1 de septiembre que Arte Moreno, quien compró la franquicia a The Walt Disney Co. en 2003, tenía la intención de venderla a la empresa que es propietaria de los Rams de Los Ángeles de la NFL, del Arsenal campeón de la Liga Premier, de los Nuggets de Denver de la NBA, de los Avalanche de Colorado de la NHL, de los Rapids de Colorado de la MLS y del estadio SoFi.

En el momento del anuncio, los Angelinos señalaron que esperaban que la venta se realizara a principios de 2027.

El comisionado de béisbol Rob Manfred manifestó el miércoles que se había ofrecido una actualización durante las reuniones de propietarios de esta semana y que la venta iba encaminada a ser aprobada, sujeta al cierre.

“Esperamos el cierre poco después de que comience el año”, afirmó Manfred.

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