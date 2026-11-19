Los rivales históricos OL Lyonnes y Barcelona ganaron con contundencia el jueves para mantenerse igualados en puntos en lo más alto de la tabla de la Liga de Campeones femenina.

El Barça, cuatro veces campeón, aplastó 6-0 en casa al equipo suizo Servette y el Lyonnes, poseedor de un récord de ocho títulos y subcampeón el año pasado ante el club catalán, logró una victoria de 2-0 en el campo del Arsenal, campeón de 2025.

La cosecha de 26 tantos del Barça en cinco partidos para liderar por diferencia de goles y la producción semejante del Lyon con 22 dianas —sin haber encajado todavía— colocan a ambos clubes como los grandes favoritos.

Aitana Bonmatí, ganadora en tres ocasiones del Balón de Oro femenino, adelantó al Barcelona, mientras que las delanteras Clàudia Pina y Esmee Brugts añadieron goles en la primera parte. Después de que la atacante noruega Caroline Graham Hansen hizo el 4-0 desde el punto de penalti a mitad de la segunda parte, la certera Pina anotó dos veces para completar su triplete.

La alemana Jule Brand marcó a mitad de la primera parte en el Meadow Park de Borehamwood ante el Arsenal —tras haber anotado en ambos partidos de la semifinal de la temporada pasada con el Lyon frente al mismo club inglés—.

Melchie Dumornay clavó el segundo gol del Lyon en la noche, al enviar el balón al ángulo superior izquierdo después de que la delantera Marie-Antoinette Katoto controló con maestría un centro desde la izquierda, de espaldas a la portería, y le dejó el balón servido.

La primera derrota del Arsenal hasta ahora lo deja octavo en la clasificación de 18 equipos de cara a la última jornada de partidos, prevista para el 16 de diciembre, cuando todos los equipos juegan simultáneamente.

Los cuatro primeros avanzan a los cuartos de final, que comienzan el 3 de febrero, y los conjuntos ubicados del quinto al 12º entran en un repechaje de eliminación directa.

La clasificación es provisional hasta que se hayan disputado todos los partidos de la fase de liga.

Bayern completa goleada en el descuento

En otros partidos, el Bayern Múnich subió al tercer puesto por diferencia de goles, encima del Chelsea, tras conseguir una paliza de 4-0 en el campo del Austria Viena, antes de un duelo en casa contra el Barça.

La delantera alemana Klara Bühl adelantó a las visitantes a los 27 minutos, al cabecear el rechace después de que el disparo de Edna Imade fue detenido tras un gran pase de la veterana delantera danesa Pernille Harder, quien facturó el 2-0 justo antes del descanso.

La centrocampista Alara colocó un gran disparo con efecto en la escuadra a los 75 y la delantera Sophie Proost añadió el cuarto gol en los minutos finales.

La delantera finlandesa Sofia Jahnukainen anotó en el descuento el gol de la victoria en el triunfo de la Roma 3-2 en el campo del Benfica, para subir al noveno puesto y quedar a un punto del Arsenal en la última plaza de repesca.

En el Stade Charléty, Célina Ould Hocine contrarremató luego que vio atajado su tiro penal en el tiempo añadido para darle al Paris FC una victoria por 2-1 en casa sobre el modesto equipo danés HB Køge.

La mediocampista estadounidense Catherine Paulson dio a las visitantes una ventaja temprana y la costarricense Sheika Scott igualó.

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