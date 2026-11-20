Carlos Alcaraz no pareció afectado por sus diversos problemas físicos al vencer el viernes 6-4, 6-1 al italiano Flavio Cobolli en las Finales ATP.

El siete veces campeón de Grand Slam le quebró el saque a Coballi en el primer juego de ambos sets y cerró los puntos con rapidez.

Alcaraz liquidó el partido en 65 minutos y tuvo una enorme ventaja de 29-9 en golpes ganadores.

“Intenté jugar tan agresivo como pude — pegándole a la pelota tan fuerte como podía, tratando de no moverme tanto”, señaló el astro español.

Alcaraz llevaba una banda elástica negra en el muslo izquierdo lesionado y una tira de cinta en la rodilla derecha.

El número tres del mundo se lastimó el muslo en su partido anterior contra Daniil Medvedev. También se perdió cuatro meses y medio — no jugó Roland Garros ni Wimbledon — este año debido a una lesión en la muñeca derecha.

“El desafío ahora no está en la cancha, está fuera de la cancha”, dijo Alcaraz. “Hacer lo que sea necesario para estar en buena forma, para sentirme físicamente listo para mañana".

“Va a ser una media jornada realmente importante la que tengo por delante con mi equipo, con mi fisioterapeuta, con el médico”, añadió Alcaraz.

Alcaraz ya había asegurado el boleto a las semifinales contra Ben Shelton en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada y completó la fase de grupos con un pleno de tres victorias. La semifinal será una revancha del partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos entre Shelton y Alcaraz que terminó a las 3:33 de la mañana.

Mientras Shelton ganó ese duelo a cinco sets en Nueva York, Alcaraz se cobró revancha recientemente en la final del Masters de París.

En la otra semifinal, el número uno mundial Alexander Zverev se enfrentará a Medvedev o Frances Tiafoe, quienes jugaban más tarde.

El debut de Cobolli en Turín terminó con tres derrotas.

Alcaraz intenta ganar el trofeo en las Finales por primera vez. Perdió ante Jannik Sinner en el partido por el campeonato hace un año.

Sinner terminó su temporada antes de tiempo debido a una lesión en la rodilla derecha.

Alcaraz amplió su racha de victorias a 12 partidos tras los títulos en Viena y París.

“La manera en que me sentí en la cancha hoy fue increíble”, indicó Alcaraz. “Estoy ganando más confianza después de cada partido”.

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