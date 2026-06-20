Un error de tiro en la 9na entrada impulsa a los Dodgers 6-5 sobre Orioles

Dalton Rushing conectó un sencillo y un error de tiro de Tyler O'Neill en la parte baja de la novena entrada ayudaron a los Dodgers de Los Ángeles a remontar para vencer la noche del viernes por 6-5 a los Orioles de Baltimore en el primer juego de la serie.

Mookie Betts conectó un jonrón solitario ante el cerrador Ryan Helsley (0-3), quien desperdició su primer salvamento de la temporada.

Blake Treinen (4-1) lanzó la novena para llevarse la victoria como relevista. Los Dodgers ganaron su cuarto juego consecutivo.

Los Orioles no pudieron hacer nada contra Roki Sasaki durante las primeras 5 2/3 entradas mientras perdían 3-0.

Los Dodgers se fueron arriba 3-0 con el sencillo de dos carreras y dos outs de Max Muncy en la primera y el doble productor de carrera del cubano Andy Pages con dos outs en la segunda.

Sasaki permitió tres carreras y cuatro hits en 5 2/3 entradas y ponchó a seis.

El abridor de los Orioles, Trey Gibson, permitió tres carreras y siete hits en cinco entradas. Ponchó a ocho y dio cuatro bases por bolas. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes