Jonrón de Heim ayuda a los A's a remontar y vencer 12-11 a Angelinos en la 10ma

El bateador emergente Jonah Heim conectó un jonrón para empatar el juego con dos outs en la novena entrada, y los Atléticos permitieron 11 carreras consecutivas antes de remontar una desventaja de siete para vencer la noche del viernes por 12-11 a los Angelinos de Los Ángeles.

Zack Gelof inició la remontada con un sencillo impulsor en la sexta, y los A's recibieron jonrones de dos carreras de Jacob Wilson en la séptima, Max Muncy en la octava y Heim en la novena para igualar 11-11.

Nick Kurtz recibió una base por bolas con las bases llenas en la parte baja de la décima para forzar la carrera de la victoria. Fue la mayor remontada ganadora de los A's esta temporada.

Gelof extendió su racha de hits a 23 juegos — la más larga activa en las Grandes Ligas.

Los dominicanos Denzer Guzman y Jose Siri, además de Zach Neto, Logan O’Hoppe y Nolan Schanuel se volaron la barda por los Angelinos, igualando su máximo de la temporada de jonrones en un juego.

El abridor de los A's, Jeffrey Springs, permitió seis carreras con cuatro hits y cuatro bases por bolas en 3 2/3 entradas. El dominicano Elvis Alvarado (3-1) lanzó dos entradas sin permitir carrera para acreditarse la victoria.

El dominicano José Soriano ponchó a seis en cinco entradas. Permitió seis hits, cuatro carreras y cuatro bases por bolas.

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