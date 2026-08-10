Campocorto de Atléticos Jacob Wilson fija récord de Grandes Ligas con 111 juegos al hilo sin error

El padre de Jacob Wilson estará muy orgulloso. Todo ese trabajo desde los campos de las ligas infantiles en adelante ha dado sus frutos.

Wilson estableció un récord de las Grandes Ligas para su posición al disputar su juego 111 consecutivo sin cometer error como campocorto de los Atléticos y superar a Mike Bordick, de los Orioles de Baltimore, quien encadenó 110 juegos en 2002. Wilson cometió su último error el 6 de julio de 2025, en un partido contra San Francisco.

Jack Wilson, quien jugó 12 años en las mayores y también fue campocorto, le inculcó a su hijo que la defensa es lo primero.

“Para mí, al crecer, él era un tipo muy enfocado primero en la defensa, al enseñarme la defensa antes que la parte del bateo y asegurarse de que siempre estés preparado para jugar a la defensiva todos los días”, comentó, Wilson en un rincón de un ruidoso clubhouse después de que los Atléticos vencieran 4-3 a los Medias Rojas de Boston el domingo en Fenway Park, poniendo fin a una racha de 12 series perdidas.

Como cualquier día que juega de campocorto, Wilson, de 24 años, estuvo fildeando roletazos con muchos de sus compañeros unas dos horas antes del inicio del juego.

“Lo hago todos los días que juego de campocorto”, explicó. “En los días de bateador designado trato de estar de pie lo menos posible, pero todos los días que juego de campocorto estoy fildeando roletazos pase lo que pase. Necesitas trabajar en el campo todo lo que puedas, en cuanto a roletazos”.

El domingo, realizó cinco jugadas a la defensiva: dos elevados cortos, uno de ellos en el que el segunda base Jeff McNeil chocó con él en un elevado dentro del cuadro; dos roletazos y fue el jugador de enlace en un doble play 4-6-3. Uno de los roletazos fue bateado profundo hacia el hueco por el curazoleño Ceddanne Rafaela y Wilson hizo un tiro largo a primera.

El abridor J.T. Ginn ve ese trabajo.

“Es bastante increíble la manera en que se prepara y trabaja. Eso no llega por casualidad. Es un gran trabajador. Ha dedicado mucho tiempo a su defensa”, manifestó Ginn.

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