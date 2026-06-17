Madre del portero caboverdiano Vozinha obtiene su visa y podrá ver a su hijo en el Mundial

La madre de Vozinha, el arquero que fue la figura de Cabo Verde en su debut en el Mundial, recibió una visa para ingresar a Estados Unidos a tiempo para el próximo partido del torneo de su hijo de 40 años, anunció el miércoles el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Vozinha se convirtió pronto en una sensación del Mundial por sus atajadas clave en el empate 0-0 con España, uno de los favoritos del torneo que se esperaba que goleara a la pequeña nación africana.

Tras el partido, Vozinha comentó que su madre no había podido obtener una visa para ingresar a Estados Unidos y verlo jugar.

Jeffries señaló que habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que “pidió al Departamento de Estado que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que su madre pueda asistir al próximo partido de Cabo Verde”.

Jeffries indicó que se eximieron todas las tarifas y que se están organizando los arreglos de viaje para llevarla al próximo partido de Cabo Verde el domingo contra Uruguay en Miami.

“Agradezco al secretario Rubio, a funcionarios del Departamento de Estado, al gobierno de Cabo Verde y a la FIFA por trabajar juntos para hacerlo posible”, manifestó Jeffries.

Vozinha acumuló siete atajadas contra España en un impactante debut de Cabo Verde en el Mundial. Después, Vozinha expresó que su madre no había podido reunir el dinero a tiempo para obtener una visa para ingresar a Estados Unidos.

Cabo Verde está entre 50 países cuyos ciudadanos enfrentan fianzas de hasta 15.000 dólares para obtener una visa para ingresar a los Estados Unidos, como parte de una ofensiva más amplia del presidente Donald Trump contra viajeros de países que, según funcionarios, tienen altas tasas de permanencia más allá del tiempo permitido por la visa. El gobierno de Trump suspendió el mes pasado el requisito para los poseedores de entradas de Cabo Verde y otras cuatro naciones del Mundial, pero críticos afirmaron que fue demasiado tarde para muchos aficionados.

El Departamento de Estado había dicho que no tenía registro de que ella hubiera solicitado una visa, pero que estaba trabajando para resolver la situación con las autoridades de Cabo Verde. El departamento indicó que había notificado a todos los jugadores de países del Mundial afectados por el requisito de la fianza de 15.000 dólares para la visa que ellos y sus familias estarían exentos de depositar la fianza.

Una persona familiarizada con la situación dijo que el Departamento de Estado cree que la madre de Vozinha no solicitó una visa porque no tenía un pasaporte válido de Cabo Verde, pero que ahora está en proceso de obtener uno.

La persona habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones confidenciales sobre visas.

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El redactor diplomático de AP Matthew Lee contribuyó con información desde Washington.

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