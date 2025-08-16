MacIntyre firma ronda de 64 y toma ventaja de 5 golpes sobre Scheffler en Campeonato BMW

Un día fue el putter, el otro fueron los hierros. Nadie tuvo un mejor marcador que Robert MacIntyre en ambas rondas del Campeonato BMW, y la recompensa por sus 64 golpes, seis bajo par el viernes, fue una ventaja de cinco sobre Scottie Scheffler de cara al fin de semana.

MacIntyre cerró con seis birdies consecutivos en la ronda inicial para 62, y comenzó la segunda con un tiro que dejó la bola a cinco pies del primer hoyo, de 476 yardas, para otro birdie. Esta vez mantuvo los bogeys fuera de su tarjeta y estableció un objetivo desafiante con un acumulado de 126, 14 bajo par.

Scheffler pasó la calurosa tarde tratando de mantenerse cerca. Tuvo que conformarse con seis pares al final para firmar un 65 y estaba en nueve bajo par con 131, al menos asegurando un lugar en el grupo final.

Ludvig Aberg hizo un 64 y estaba un golpe más atrás.

Fue la mayor ventaja de 36 hoyos en el Campeonato BMW desde que Jason Day lideró por cinco golpes en 2015, en Conway Farms. Day se mantuvo para ganar por seis.

“Solo han pasado 36 hoyos. Hay un largo camino por recorrer”, dijo MacIntyre. “Estoy cómodo con quien soy. Estoy cómodo con el equipo que me rodea, y estoy cómodo en este campo de golf. Solo salgo y juego al golf”.

Lo ha hecho parecer tan fácil como suena en un campo de Caves Valley que ha sido renovado, alargado. Tiene nuevos greens y aún no ha ofrecido demasiada resistencia sin mucho viento.

MacIntyre lo hizo bien con el putter en general, excepto por el de cinco pies que falló en el 18 y otra oportunidad de birdie dentro de ocho pies en el ocho. Ha ganado 6,8 golpes sobre los demás en putt a lo largo de 36 hoyos para liderar la estadística clave.

Pero rara vez estuvo fuera de posición incluso cuando falló un fairway o un green.

“Ayer el putter estaba en llamas. Hoy sentí que mi juego de hierros fue excepcional”, dijo MacIntyre. “Obviamente, venir del golf de links a lanzar dardos es un poco diferente en cuanto a técnica, en cuanto a césped, así que tomó un poco de reajuste, pero le he cogido el truco”.

Scheffler tuvo su 15ª ronda consecutiva por debajo de 70 y se acercó a cinco impactos en el 12 cuando golpeó un hierro cuatro desde 221 yardas a siete pies para birdie. Pero sólo tuvo dos oportunidades razonables desde el rango de 15 pies el resto del camino.

