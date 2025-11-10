Goff, Gibbs y Campbell lideran a Lions en victoria 44-22 sobre los Commanders frente a Trump

El headcoach de los Lions de Detroit, Dan Campbell asumió el control de las jugadas el domingo para continuar invicto, Jared Goff lanzó tres pases de touchdown y Jahmyr Gibbs encontró la zona de anotación tres veces en una victoria por 44-22 sobre los Commanders de Washington frente al presidente Donald Trump.

Con Trump observando desde un palco tras llegar tarde en la primera mitad —convirtiéndose en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en asistir a un partido de temporada regular de la NFL desde 1978, y solo el tercero en la historia— los Lions (6-3) anotaron los primeros 22 puntos y no miraron atrás.

Los Commanders (3-7), jugando sin el quarterback lesionado Jayden Daniels y el receptor Terry McLaurin, perdieron su quinto partido consecutivo, una temporada después de terminar 12-5 en la temporada regular y vencer a Detroit en los playoffs en camino al juego de campeonato de la NFC.

Goff completó 25 de 33 pases para 320 yardas, sin intercepciones y lanzamientos de touchdown a Gibbs, Amon-Ra St. Brown —quien celebró con un "baile de Trump"— y Jameson Williams.

Gibbs también logró carreras de anotación de 13 y 43 yardas y corrió un total de 15 veces para 142 yardas.

Williams tuvo seis recepciones para 119 yardas.

