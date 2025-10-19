Brillante Buendia impulsa remontada del Aston Villa ante el Tottenham

El disparo curvado del argentino Emi Buendía selló la remontada del Aston Villa para vencer el domingo 21 al Tottenham en la Liga Premier.

Con esta victoria el Aston Villa continuó el resurgimiento después de un comienzo desesperado de temporada y negó al Spurs la oportunidad de subir provisionalmente al segundo lugar de la clasificación.

Buendía se deslizó por el borde del área a los 77 minutos en el Estadio Tottenham Hotspur antes de disparar a ras al rincón inferior.

Fue la quinta victoria consecutiva del Villa en todas las competiciones después de no lograr una victoria en sus primeros seis partidos de la campaña.

Además puso fin a la racha de siete partidos sin perder de los Spurs, que parecía que continuaría cuando Rodrigo Bentancur adelantó al equipo local después de solo cinco minutos.

Morgan Rogers igualó al 37 antes de que el Villa sentenciara el encuentro y se llevara los tres puntos, condenando al entrenador del Tottenham, Thomas Frank, a su segunda derrota en la liga desde que asumió el cargo en el verano.

El Liverpool enfrenta más tarde al Manchester United en el derbi nacional.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes