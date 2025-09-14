Mac Jones brilla al relevar a Brock Purdy y los 49ers vencen 26-21 a los Saints

Mac Jones lanzó para 279 yardas y tres touchdowns, igualando su récord personal, y a pesar de las lesiones, los 49ers de San Francisco derrotaron el domingo 26-21 a los Saints de Nueva Orleans.

Jones fue llamado a jugar esta semana debido a una lesión en el dedo del pie de Brock Purdy. Y este fue su mejor partido desde la primera semana de la temporada 2023, cuando jugaba para Nueva Inglaterra y lanzó para 316 yardas y tres touchdowns contra Filadelfia. Fue el segundo partido en la carrera de Jones con al menos tres touchdowns y más de 250 yardas por pase.

Los pases de anotación de Jones fueron de 11 yardas a Luke Farrell, siete yardas a Christian McCaffrey y 42 yardas a Jauan Jennings, este último dando a los Niners una ventaja de 26-14 en el último cuarto.

Por cuarta vez desde 2019, los 49ers (2-0) han comenzado una temporada regular con dos victorias consecutivas como visitantes. En dos de esas temporadas (2019 y 2023), llegaron al Super Bowl. En la otra (2021), avanzaron al juego por el título de la NFC.

Mientras tanto, los Saints (0-2) siguen buscando su primera victoria bajo el mando del entrenador novato Kellen Moore y han perdido sus dos juegos esta temporada en casa por un touchdown o menos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes