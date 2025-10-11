Bills descartan a Hamlin y Sanders por lesiones para enfrentar a los Falcons

El entrenador de los Bils de Buffalo, Sean McDermott, dijo el sábado que el safety Damar Hamlin y el tackle defensivo novato T.J. Sanders no jugarán contra Atlanta, y agregó que ambos serán colocados en la reserva de lesionados.

McDermott también descartó al linebacker titular Matt Milano para el partido contra los Falcons el lunes por la noche.

Hamlin sufrió una lesión en el pectoral durante una práctica esta semana. El jugador de sexto año ha sido relegado a un papel de suplente esta temporada detrás de Cole Bishop. Sanders se someterá a una cirugía para reparar una lesión de rodilla que llevó a que el seleccionado de segunda ronda no jugara en la derrota 23-20 el fin de semana pasado ante Nueva Inglaterra.

McDermott no especificó cuánto tiempo se espera que ambos estén fuera, aunque mencionó que Sanders tiene más posibilidades de regresar este año.

Milano agravó una lesión en el pectoral en el juego contra Nueva Inglaterra. Fue la misma lesión que llevó al jugador de 31 años a perderse dos juegos.

El ala cerrada Dalton Kincaid, quien ha estado limitado en la práctica debido a una lesión en el oblicuo, y el receptor Curtis Samuel (cuello/costillas) están ambos listados como cuestionables. El tackle defensivo titular Ed Oliver está listo para regresar después de perderse cuatro juegos por un esguince de tobillo.

Los Bills (4-1) tendrán una semana de descanso después de jugar contra Atlanta (2-2) y enfrentan varias decisiones de plantilla tras su descanso. Los linieros defensivos Michael Hoecht y Larry Ogunjobi son elegibles para regresar después de cumplir suspensiones de seis juegos de la NFL por violar la política de la liga sobre sustancias para mejorar el rendimiento. El esquinero novato Maxwell Hairston (rodilla) también se acerca a su regreso después de comenzar la temporada en la IR.

