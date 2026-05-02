Lyon vence 3-1 al Arsenal y llegar a la final de la Champions femenina

La delantera Jule Brand anotó el gol decisivo a los 86 minutos y el Lyon venció el sábado 3-1 al vigente campeón Arsenal para alcanzar la final de la Liga de Campeones femenina.

Los goles de la capitana Wendie Renard y de la atacante Kadidiatou Diani pusieron a Lyon 2-0 al descanso, pero el noveno gol de Alessia Russo, líder de la competición, pareció que llevaría el juego a la prórroga.

Pero Brand aprovechó un pase de Melchie Dumornay para dejar el global 4-3 a favor del ocho veces campeón Lyon, que perdió el partido de ida 2-1.

Lyon enfrentará al ganador del duelo entre el Bayern Múnich y el tricampeón Barcelona que juegan el domingo. El duelo de ida terminó igualado 1-1 en Alemania, cuando la goleadora del Bayern Franziska Kett fue expulsada por tirar del pelo a una rival.

La final será en Oslo el 23 de mayo.

Un inicio frenético en el Groupama Stadium vio cómo se anulaba un cabezazo de la mediocampista del Lyon Lindsey Heaps tras una revisión de video.

Pero el VAR favoreció al Lyon a mitad de la primera parte, cuando se señaló un penal después de que la defensora Lotte Wubben-Moy cometiera falta sobre Dumornay por detrás.

Renard marcó el penal en su segundo intento.

La portera del Arsenal, Daphne van Domselaar, atajó el primero, pero el lanzamiento se repitió por invasión del área, y Renard la engañó en su segundo intento.

Arsenal se benefició de dos errores defensivos para ganar el partido de ida 2-1 en Londres, pero sufrió en los saques de esquina ante el Lyon.

Un tiro de esquina desde la izquierda derivó en el segundo gol del Lyon al 36, cuando Diani desvió con habilidad el balón en el segundo palo.

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