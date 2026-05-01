Lando Norris gana la pole para la carrera sprint del Gran Premio de Miami

El vigente campeón de Fórmula 1, Lando Norris, ganó la pole para la carrera sprint del sábado en el Gran Premio de Miami, al superar al actual líder de puntos, Kimi Antonelli, de Mercedes.

El compañero de equipo de Norris en McLaren, Oscar Piastri, fue tercero, a solo 0,017 segundos de Antonelli, de cara a la segunda carrera sprint de la temporada.

Los pilotos pudieron probar por primera vez el viernes los cambios realizados por la FIA, el organismo rector del deporte, durante una pausa de cinco semanas. La organización implementó modificaciones al reglamento después de que los pilotos criticaran duramente cómo la potencia de la batería eléctrica ha cambiado los autos y la competencia.

“Fue genial. Resultado perfecto para nosotros, una buena manera de recompensar al equipo. Tenemos muchas mejoras nuevas en el auto, así que es bueno volver a sentir algo de agarre. ... Siempre me ha encantado Miami”, comentó Norris.

Charles Leclerc, de Ferrari, terminó cuarto, por delante de Max Verstappen, de Red Bull.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas se clasificaron 19no y 20mo, respectivamente, en el debut de Cadillac en suelo norteamericano.

Max sigue pensando en su futuro

Max Verstappen no tiene “nada nuevo” que decir sobre sus planes futuros de competición y sobre si el cuatro veces campeón del mundo está considerando seriamente dejar la Fórmula 1.

El neerlandés insinuó por primera vez que podría marcharse después del Gran Premio de Japón en marzo. Ha sido muy explícito sobre su descontento con el nuevo reglamento y calificó los cambios realizados a los autos antes del Gran Premio de Miami de este fin de semana como “una cosquilla” a modo de arreglo.

Explicó en Miami que no ha considerado su futuro porque ha estado “ocupado con otras cosas”, entre ellas correr en el Nordschleife, en Alemania, para prepararse para una carrera de 24 horas más adelante en mayo.

“Todavía tengo tiempo y me lo estoy tomando con calma. Lo demás, quiero decir, también para mí, no lo sé en este momento. Lo que dije en Japón sigue siendo lo mismo, pero también todavía tengo mucho tiempo”, declaró Verstappen.

Miami es la primera carrera en cinco semanas porque se cancelaron dos eventos en Oriente Medio debido a la guerra en Irán. Durante ese periodo, el ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, dijo que se marchará a McLaren a más tardar en 2028. La dupla está junta desde 2016.

Verstappen había afirmado anteriormente que no querría trabajar con otro ingeniero de carrera, pero ahora se ha retractado.

“De lo contrario no podría conducir, tendría que trabajar con otra persona. Pero creo que los tiempos cambian y la oferta que recibió, yo sería un idiota si intentara retenerlo. No se trata solo de mí todo el tiempo, también se trata de su carrera y de avanzar. Así que para mí, sinceramente, fue una decisión obvia. Pero el futuro, eso es lo que estamos viendo ahora con un ingeniero de carrera diferente. Estoy seguro de que también encontraremos una solución para eso”, añadió Verstappen.

Nacido en Estados Unidos

Colton Herta no es el único estadounidense en la serie juvenil de F2 que corre en Miami este fin de semana: también está en el grupo Sebastian Montoya, quien nació y creció en esta ciudad antes de mudarse a Europa para seguir su carrera automovilística.

El piloto de 21 años es hijo del exconductor de F1 Juan Pablo Montoya. Compite bajo la bandera colombiana, pero tiene ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento.

Está encantado de correr en lo que fue su ciudad natal.

“Es realmente emotivo porque crecí aquí. Creo que la primera vez que conduje un kart fue a 15 minutos de distancia. Así que ver hasta dónde ha llegado realmente es increíble y, obviamente, soñé con que algún día pudiera correr aquí en la F1. No esperaba estar aquí en la F2, pero es una sorpresa muy agradable”, manifestó Montoya.

Cruces por todas partes

Antonelli posó sobre los hombros del tackle defensivo de los Dolphins de Miami, Jordan Phillips. El corredor de los Dolphins Ollie Gordon sostuvo un balón de fútbol americano mientras bailaba cerca de un pequeño circuito de obstáculos. El veterano del Inter Miami de la MLS Luis Suárez se turnó para patear balones de fútbol con Charles Leclerc.

Hubo todo tipo de cruces en el Gran Premio de Miami, donde el entretenimiento, la cultura y el deporte chocan cada año en Miami Gardens, Florida.

Jugadores de los Dolphins, que disputan su temporada regular en el Hard Rock Stadium, en el complejo del Autódromo Internacional de Miami, condujeron mini autos de carreras de F1 alrededor de un pequeño circuito, mientras pilotos como Antonelli probaban una serie de obstáculos de fútbol americano.

“Me siento genial. No podría estar más preparado para este escenario”, dijo el quarterback de los Dolphins, Quinn Ewers, desde su mini auto.

Mejora del paddock

El Gran Premio de Miami anunció el viernes que añadirá una ampliación de 115.000 pies cuadrados a su edificio del Paddock Club en el Autódromo Internacional de Miami, que estará lista a tiempo para la carrera de 2027.

La nueva estructura, que se extenderá hasta la curva 1, podrá albergar a más de 9.000 asistentes e incluye 300.000 pies cuadrados de espacio, lo que la convierte en uno de los paddock clubs más grandes de la Fórmula 1.

“La expansión de nuestro Paddock Club es otro ejemplo de innovación e inversión en nuestro evento y de hacer crecer la Fórmula 1 en Estados Unidos. Queríamos no solo hacer el Paddock Club más grande para satisfacer la demanda, sino diferenciar la experiencia en algo nuevo y único”, comentó Tom Garfinkel, socio gerente del Gran Premio de Miami.

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