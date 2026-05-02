El Derby de Kentucky queda en 19 caballos tras el retiro de The Puma

The Puma fue retirado del Derby de Kentucky, por lo que la 152ma edición de la carrera se disputará el sábado con 19 caballos en lugar del máximo de 20.

Los responsables de Churchill Downs anunciaron que The Puma quedó fuera debido a una pierna hinchada por una infección cutánea. Fue descartado a menos de 12 horas de la hora de salida prevista, a las 6:57 p.m. ET, después de la fecha límite por lo que Corona de Oro no podrá ser incluido en el lote desde la lista de elegibles.

El caballo entrenado por el venezolano Gustavo Delgado y su hijo Gustavo Delgado Jr. abrió con una línea de apuesta de 10-1 y para el viernes había bajado a 8-1 en las apuestas.

“Es increíblemente decepcionante, pero la hinchazón debería bajar en uno o dos días. Simplemente es un momento realmente malo”, manifestó Delgado Jr.

El dúo de entrenadores padre e hijo buscaba ganar su segundo Derby tras lograrlo con Mage en 2023. Otro dúo de padre e hijo, Bill y Riley Mott, se convertirán en los primeros en participar con un caballo distinto cada uno desde 1964.

The Puma es el cuarto retiro del lote esta semana, uno cada día los últimos cuatro días. Silent Tactic fue descartado el miércoles, Fulleffort el jueves y Right to Party el viernes, con Great White, Ocelli y Robusta ingresando.

Renegade sigue siendo el favorito después de abrir como tal en la línea matutina hace una semana. De ganar, el potro entrenado por Todd Pletcher, sería el primero que se lleva el Derby desde el puesto interior número 1 en cuatro décadas.

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