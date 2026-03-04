Luka Doncic anota 27 puntos y Lakers remontan ante Pelicans, 110-101

Luka Doncic anotó 27 puntos, capturó 10 rebotes y repartió siete asistencias, LeBron James sumó 21 tantos y los Lakers de Los Ángeles remontaron para vencer el martes 110-101 a los Pelicans de Nueva Orleans, con lo cual hilvanaron su tercer triunfo.

Deandre Ayton aportó 13 puntos y ocho rebotes para los Lakers, que revirtieron un déficit en el cuarto periodo y se sobrepusieron a 21 pérdidas de balón. Anotaron 14 puntos seguidos en el tramo final y cerraron con una racha de 24-7.

El repunte postrero estuvo encabezado por Doncic y por Austin Reaves, quien falló sus primeros ocho tiros de la noche antes de terminar con 15 puntos.

Zion Williamson anotó 24 puntos en su regreso tras ausentarse un partido después de lastimarse el tobillo el sábado. Los Pelicans, que perdieron apenas por segunda vez en seis encuentros, disputaron su cuarto compromiso de una gira de seis visitas por la Costa Oeste.

Trey Murphy III anotó 21 puntos y Saddiq Bey totalizó 18.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes