Luciano Spalletti ultima acuerdo para asumir como técnico de Juventus

Luciano Spalletti, otrora técnico de Napoli y la selección de Italia, se encontraba el jueves en Turín, ultimando un acuerdo para reemplazar al despedido Igor Tudor al mando de la Juventus.

Preparado para intentar que el equipo dueño del récord de 36 títulos en la Serie A recupere su protagonismo, Spalletti se detuvo para tomarse selfies con los hinchas bianconeri antes de entrar a la sede del club.

Según informes de prensa, la Juventus ya llegó a un acuerdo con Spalletti para que entrene al club hasta el final de la temporada, con una renovación automática si el equipo se clasifica para la Liga de Campeones.

Tudor fue despedido el lunes tras tres derrotas consecutivas y una racha de ocho partidos sin ganar que se remontaba al 13 de septiembre. La desafortunada racha terminó el miércoles con una victoria 3-1 sobre Udinese, con Massimo Brambilla como técnico interino.

Spalletti se convertiría en el tercer técnico a tiempo completo de la Juventus desde que Massimiliano Allegri fue despedido en mayo de 2024. Incluyendo a los interinos, sería el quinto entrenador del club en ese período.

Thiago Motta fue despedido por la Juventus en marzo y reemplazado por Tudor, quien ayudó al club a asegurar la última plaza de Italia en la Liga de Campeones al quedar en el cuarto lugar la temporada pasada.

La Juventus no se consagra campeón de la Serie A desde 2020, cuando concluyó una racha de nueve títulos consecutivos.

Marcha en el séptimo puesto de la clasificación, a seis puntos de los líderes Napoli y Roma.

En la Liga de Campeones, la Juventus ha empatado dos y perdido uno, y se encuentra en los lugares de eliminación.

Spalletti, de 66 años, es mejor conocido por llevar a Napoli al título de la Serie A en 2023. Luego tuvo una etapa poco exitosa con Italia y fue despedido en junio cuando los Azzurri tuvieron un mal comienzo en las eliminatorias europeas para el Mundial.

Spalletti también ha entrenado a Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma, Zénit de San Petersburgo e Inter de Milán.

En la Juventus, Spalletti se uniría a su hijo, Federico, quien es ojeador del club.

Spalletti podría debutar en Cremonese en la Serie A el sábado. La Juventus luego recibirá al Sporting Lisboa en la Liga de Campeones tres días después.

