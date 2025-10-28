Yannick Bright firma extensión de tres años con el Inter Miami

El centrocampista Yannick Bright firmó una extensión de contrato por tres años con el Inter Miami, un acuerdo que podría extenderse a opción del club por un año más, hasta 2029.

El acuerdo se produce menos de una semana después de que el Inter Miami finalizara la extensión de tres años de Lionel Messi hasta la temporada 2028.

Bright está en su segunda temporada con el Inter Miami y tiene con un gol y dos asistencias en 68 apariciones con el club después de firmar como selección del SuperDraft de la Major League Soccer en 2024.

Tuvo dos goles y ocho asistencias en su carrera universitaria en New Hampshire. El nativo de Milán también jugó con Arconatese en Italia e hizo 20 apariciones con ese club antes de dirigirse a New Hampshire.

Bright, de 24 años, ha aparecido en 27 partidos de la MLS esta temporada, 16 de ellos como titular.

