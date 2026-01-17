Jugadores de la NHL regresan a los Juegos Olímpicos de Invierno por 1ra vez desde 2014

Uno de los eventos destacados en los Juegos Olímpicos de Invierno será el hockey, donde los jugadores de la NHL regresan por primera vez desde 2014 y las mejores jugadoras del mundo compiten por octava vez consecutiva.

Lo que se sabe

La arena principal tendrá una superficie de hielo más pequeña de lo que acostumbran los jugadores rápidos y contundentes de la NHL. Lo que no se sabe es si la pista estará completamente construida con una superficie de hielo segura —el área de asientos debería estar bien— para cuando comience el juego.

Asumiendo que todo se resuelva, la competencia debería ser notable, con estrellas como Sidney Crosby e Hilary Knight buscando el oro olímpico.

De qué se trata

Cada uno de los 12 equipos en la categoría masculina y diez en la femenina tiene plantillas de 22 jugadores de campo y tres porteros, vistiendo a 20 y dos respectivamente, y jugando cinco contra cinco en el tiempo reglamentario y tres contra tres en la prórroga.

Los partidos serán familiares para los fanáticos de la NHL y la PWHL: 60 minutos de tiempo regular, divididos en tres períodos, sin empates. Si no hay un gol en el tiempo extra, se utilizan tandas de penales —jugador contra portero durante cinco rondas— para determinar el resultado hasta el partido por la medalla de oro, cuando el juego continúa con períodos de muerte súbita de 20 minutos hasta que un equipo anote.

Los duelos de grupo establecen los enfrentamientos para los partidos de eliminación directa

A quién seguir

Se considera que los equipos de América del Norte son los rivales a vencer tanto en hombres como en mujeres.

Se espera que sean los quintos y últimos Juegos de Knight. Ella y Kendall Coyne Schofield dan paso a la próxima generación de talento estadounidense liderada por Laila Edwards.

La capitana de Canadá, Marie-Philip Poulin, está lista para jugar en sus sextos Juegos Olímpicos y busca su cuarta medalla de oro. Las canadienses cedieron diez goles —por primera vez en la historia de la selección nacional— ante Estados Unidos en un partido de exhibición disputado en diciembre.

Finlandia es el campeón defensor en la categoría masculina después de ganar su primer título olímpico en 2022, cuando los problemas de programación relacionados con la pandemia hicieron que la NHL se retirara. Canadá ganó en 2014 y 2010, las dos últimas veces que los mejores jugadores masculinos del mundo participaron. Crosby se une esta vez a Connor McDavid y Nathan MacKinnon.

Como en todos los deportes de equipo, Rusia está excluida del hockey en los Juegos Olímpicos debido a la guerra en Ucrania. Eso deja fuera a muchos de los mejores jugadores del mundo, incluido el poseedor del récord de goles en la NHL, Alex Ovechkin, y los campeones de la Copa Stanley en dos ocasiones, Andrei Vasilevskiy y Nikita Kucherov.

Sedes y fechas

El torneo masculino está programado para llevarse a cabo del 11 al 22 de febrero. Las mujeres comienzan el 5 de febrero, el día antes de la ceremonia de apertura, y la final está programada para el 19 de febrero. Los cotejos se llevarán a cabo en Milán en la Arena de Hockey de Santagiulia, un nuevo recinto con capacidad para 16.000 personas, y en una pista más pequeña en Rho.

Momentos memorables

El "gol de oro" de Crosby para darle a Canadá una victoria en tiempo extra en la final de 2010 en Vancouver está grabado en la historia del hockey. También lo está el éxito en los penales de T.J. Oshie para Estados Unidos contra el anfitrión Rusia en Sochi en 2014.

Poulin tuvo su propia hazaña en tiempo extra ese año, cuando Canadá empató en las postrimerías después de que Estados Unidos impactó el poste de una portería vacía, lo que habría asegurado el oro. Jocelyne Lamoureux-Davidson y las estadounidenses devolvieron el favor en 2018, venciendo a sus archirrivales en una tanda de penales en la final.

Datos curiosos

El hockey masculino ha sido una constante desde los primeros Juegos de Invierno en 1924 y de hecho debutó en los Juegos de Verano de 1920 en Amberes. Canadá ha ganado el oro nueve veces (incluyendo Amberes), la mayor cantidad por mucho (la Unión Soviética ganó siete veces).

Suecia y Estados Unidos han triunfado dos veces cada uno. Los hombres estadounidenses no han ganado desde el "Milagro sobre Hielo" de 1980 en Lake Placid.

La competencia femenina se agregó en Nagano en 1998; ya sea Estados Unidos o Canadá han ganado cada título olímpico desde entonces y los feroces rivales se han enfrentado en la final seis de siete veces.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes