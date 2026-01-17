Lo que se debe saber sobre el patinaje artístico, un pilar de los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinaje artístico ha sido durante mucho tiempo un pilar de los Juegos Olímpicos.

Precedió incluso a los Juegos de Invierno inaugurales en 1924 con apariciones en los Olímpicos de Verano en 1908 y 1920. El programa ha cambiado a lo largo de los años e incluye ahora competiciones masculinas y femeninas, el evento de parejas y danza sobre hielo, junto con una competencia por equipos que combina todas las disciplinas.

Esto es lo que se debe saber sobre el patinaje artístico en los Juegos de Milán-Cortina.

De qué se trata

En los eventos individuales y de parejas, cada patinador o dupla realiza un programa corto y un programa libre, que es más largo y contiene más elementos. Para cada programa, se recibe una puntuación técnica basada en los valores de esos elementos y su ejecución, y una puntuación de componentes, que evalúa aspectos como las habilidades de patinaje y la actuación.

La puntuación técnica y la de componentes se suman para cada programa. Las puntuaciones del programa corto y el programa libre se adicionan para determinar las medallas generales.

La competencia de danza sobre hielo opera de manera similar, sólo que en lugar de un programa corto, cada equipo realiza una danza rítmica basada en un tema determinado por la Unión Internacional de Patinaje. El tema de esta temporada es "música, estilos de danza y sentimiento de los años 90".

A quién seguir

Estados Unidos viene de un campeonato mundial dominante en Boston en marzo del año pasado, en el que Ilia Malinin ganó el título masculino, Alysa Liu ganó la medalla de oro femenina, en tanto que Madison Chock y Evan Bates defendieron su campeonato de danza sobre hielo. Todos serán favoritos para ganar el oro en Italia.

Malinin es el favorito abrumador para seguir los pasos de su compatriota Nathan Chen, quien ganó la medalla de oro en los Juegos de Beijing.

Las competiciones femeninas y de parejas estarán muy reñidas, sin embargo. Los japoneses lucen como las mayores amenazas para Liu y su compañera de equipo estadounidense Amber Glenn, ambas con aspiraciones de medalla de oro. No hay un claro favorito en el evento de parejas.

Sedes y fechas

El patinaje artístico se llevará a cabo en el Unipol Forum, aunque se llamará Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán durante los Juegos Olímpicos. Construida en 1988, la arena albergará el patinaje de velocidad en pista corta junto con el patinaje artístico durante los Juegos de Invierno.

La competencia comienza el 6 de febrero y se lleva a cabo casi todos los días hasta el 19 de febrero, cuando el programa libre femenino concluye la competencia. La tradicional gala de exhibición está programada para el 21 de febrero.

Momentos memorables

El patinaje artístico en los Juegos Olímpicos ha estado lleno de altibajos, tanto en el hielo como fuera de éste. Nombres famosos como Sonja Henie, Dick Button, Peggy Fleming y Katarina Witt se han vuelto sinónimos de los Juegos de Invierno, mientras que estrellas más recientes como Yuzuru Hanyu, Tara Lipinski y Yuna Kim han dejado su huella indeleble.

Pero el deporte también ha generado mucha controversia, desde el asalto a Nancy Kerrigan por parte de Tonya Harding antes de los Juegos de 1994, hasta el escándalo de puntuación en parejas en 2002, o el caso de dopaje de la adolescente rusa Kamila Valieva hace cuatro años en Beijing.

Datos curiosos

Los eventos individuales y de parejas se han disputado en todos los Juegos de Invierno desde 1972, mientras que la danza sobre hielo se añadió en 1976 y el evento por equipos se introdujo en 2014.

Estados Unidos ha ganado la mayor cantidad de medallas de oro (17) y preseas en total (54) en patinaje artístico. Rusia es segunda en medallas de oro con 14, mientras que Canadá es segunda en preseas totales con 29.

En 2022, la ISU votó para elevar la edad mínima para patinar en los Juegos Olímpicos a 17 años, citando "la salud física y mental y el bienestar emocional de los patinadores".

Los bailarines sobre hielo Tessa Virtue y Scott Moir de Canadá tienen el récord de más medallas olímpicas con cinco, tres de oro y dos de plata. Sonja Henie de Noruega, Irina Rodnina de la Unión Soviética y Gilles Grafström de Suecia comparten el récord de oros. Virtue y Moir suman tres cada uno.

Estados Unidos no ha ganado una medalla en parejas desde Jill Watson y Peter Oppegard en 1988.

