Lowe y Mangum conectan jonrones y Rays rozan juego sin hit en victoria 6-2 sobre Orioles

Brandon Lowe y Jake Mangum conectaron jonrones en solitario, y los Rays de Tampa Bay mantuvieron a los Orioles de Baltimore sin hits durante las primeras seis entradas para ganar el miércoles 6-2.

Después de que los Rays construyeron una ventaja de 5-0 en la séptima entrada, la única incógnita era si el abridor Shane Baz y un grupo de relevistas se combinarían para el segundo juego sin hits en la historia de la franquicia.

Baz lanzó cuatro entradas, otorgando tres bases por bolas, y Edwin Uceta (10-3) y Garrett Cleavinger tuvieron una entrada perfecta cada uno. Pero el intento de los Rays de completar el primer juego sin hits de 2025 terminó cuando Tyler O'Neill abrió la séptima con un sencillo al centro contra Griffin Jax.

Baltimore añadió un par de hits, incluyendo un sencillo de dos carreras de Jordan Westburg, en el octavo episodio.

Después de ser blanqueados 6-0 por los Orioles el martes, los Rays no perdieron tiempo al inicio del encuentro. Chandler Simpson conectó un sencillo de apertura contra Tyler Wells (2-1), y Lowe siguió con un doble impulsor.

Hunter Feduccia conectó un doble impulsor en la segunda entrada y Lowe conectó su 31er jonrón en la tercera.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-1 con una empujada.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-0.

