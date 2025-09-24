Azulejos activan al toletero Anthony Santander y cortan al pitcher Alek Manoah

Los Azulejos de Toronto activaron al toletero venezolano Anthony Santander de la lista de lesionados de 60 días el martes.

En tanto, el lanzador derecho Alek Manoah, alguna vez elegido al Juego de Estrellas y finalista para el Cy Young de la Liga Americana 2022, fue dado de baja a fin de hacer espacio en la nómina de 40 jugadores.

Toronto colocó al primera base Ty France en la lista de lesionados de diez días, retroactivo al lunes, debido a una inflamación en el oblicuo izquierdo.

Santander firmó un contrato de cinco años por 92,5 millones de dólares con Toronto antes de esta campaña, pero está bateando .179 con seis jonrones en 50 juegos. Ha estado fuera desde el 29 de mayo debido a una lesión en el hombro izquierdo, y se reincorpora a los Azulejos, que están en camino a los playoffs, para la última semana de la temporada regular mientras intentan asegurar el título de la División Este de la Liga Americana.

Toronto tenía el mejor récord en la Americana con 90-66 al comenzar el juego del martes por la noche contra Boston.

Santander estableció los mejores números en su carrera con 44 jonrones, 102 carreras impulsadas y 91 anotadas en 155 juegos con Baltimore el año pasado y fue seleccionado al equipo de estrellas de la Liga Americana por primera vez. No estaba en la alineación contra los Medias Rojas.

Manoah había estado lanzando en la sucursal de la Triple-A en Buffalo, rehabilitándose de una cirugía en el codo en 2024. Tuvo un récord de 1-1 con una efectividad de 2.97 en siete aperturas para los Bisons. Seis de los 27 hits que permitió fueron jonrones.

Después de una foja de 9-2 como novato en 2021, Manoah tuvo un récord de 16-7 con una efectividad de 2.24 en 2022, terminando tercero en la votación del Cy Young de la Liga Americana.

__

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes