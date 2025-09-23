El destacado desempeño de Tyquan Thornton impulsa a los Chiefs a su primera victoria de la temporada

Los Chiefs de Kansas City sabían que tendrían que ganar tiempo hasta que Rashee Rice regresara de su suspensión.

Luego perdieron a Xavier Worthy por una lesión en el hombro, y ganar tiempo antes de que ambos receptores volvieran era una perspectiva desalentadora.

Especialmente cuando los Chiefs estaban atrapados en un inicio de 0-2.

Pero en un equipo con estrellas como Patrick Mahomes y Travis Kelce, fue el poco conocido Tyquan Thornton quien destacó en Nueva York el domingo por la noche. La selección de segunda ronda de 2022 de los Patriots de Nueva Inglaterra, quien está viviendo un reinicio de su carrera en Kansas City, hizo una serie de recepciones cruciales para ayudar a los Chiefs a lograr una victoria desesperadamente necesaria de 22-9 sobre los Giants.

Hubo la recepción de 33 yardas en tercera y 10. La de 21 yardas en tercera y seis. Y la atrapada de touchdown de cinco yardas en tercera y tres, que dio a los Chiefs una ventaja de 16-6 a mitad del tercer período, el tipo de respiro que no habían tenido en toda la temporada.

"Está mostrando algunas cosas", dijo el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. "Sé que JuJu (Smith-Schuster) habló muy bien de él cuando estaba con los Patriots, y (el exentrenador de los Patriots) Bill Belichick tuvo cumplidos. Y ha llegado aquí y no ha hecho más que trabajar duro".

Ese trabajo está dando frutos. Thornton terminó con cinco recepciones, la mayor cantidad en su carrera, para 71 yardas y el touchdown en Nueva York.

Ha sido un buen cambio para Thornton después de tres años decepcionantes en Nueva Inglaterra. El exvelocista de Baylor jugó en solo 28 juegos y tuvo 39 recepciones para 385 yardas y dos touchdowns, ambos durante su temporada de novato en 2022.

Ya tiene nueve recepciones para 171 yardas y dos anotaciones con Kansas City esta campaña.

"Quiero decir, las repeticiones de práctica se convirtieron en realidad de juego", dijo Thornton. "Sales ahí, trabajas en las pequeñas cosas, te desafías a ti mismo, no te alejas de ello. Sales ahí el domingo y te das una oportunidad".

Ahora, los Chiefs están a mitad de la suspensión de seis juegos de Rice por violar la política de conducta personal de la NFL, y hay una posibilidad de que Worthy juegue el domingo contra Baltimore después de haber practicado completamente a finales de la semana pasada. Y con su primera victoria detrás de ellos, Thornton y los Chiefs se sienten mucho mejor sobre sus perspectivas a futuro.

Lo que está funcionando

La secundaria de los Chiefs tuvo problemas contra Justin Herbert de los Chargers en una derrota en el inicio de la temporada en Brasil. Pero jugó mejor contra los Eagles en la semana dos y detuvo a los Giants el domingo. El grupo interceptó a Russell Wilson dos veces y mantuvo a la estrella de los Giants, Malik Nabers, en dos recepciones en siete intentos para solo 13 yardas.

Lo que necesita ayuda

Consistencia ofensiva, especialmente en la zona roja. Los Chiefs fueron efectivos en la segunda mitad el domingo, anotando dos touchdowns, pero eso vino después de una primera mitad en la que se limitaron a solo tres goles de campo.

Número clave

245 — Esa es el total de yardas de pase que los Chiefs han permitido en los juegos contra los Eagles y los Giants.

