Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Los Lions aplastan 38-30 a los Ravens y capturan a Lamar Jackson siete veces

Noah Trister
Lunes, 22 de septiembre de 2025 23:50 EDT
LIONS-RAVENS
LIONS-RAVENS (AP)

Jahmyr Gibbs y David Montgomery corrieron para dos touchdowns cada uno, y los Lions de Detroit se impusieron con fuerza para lograr una victoria de 38-30 sobre los Ravens de Baltimore el lunes por la noche.

Los Lions (2-1) capturaron a Lamar Jackson siete veces y superaron a los Ravens en yardas terrestres 224 a 85. Detroit anotó en series de 98 y 96 yardas contra una línea defensiva de Baltimore que no contaba con el liniero defensivo Nnamdi Madubuike y mostró poca capacidad para manejar físicamente a los Lions en la línea frontal.

Con una ventaja de 31-24 en la pausa de dos minutos, Detroit convirtió en cuarta y dos desde su propia yarda 49 cuando Jared Goff completó un pase de 21 yardas a Amon-Ra St. Brown. Luego, Montgomery corrió para un touchdown de 31 yardas con 1:42 por jugar, culminando una noche de 151 yardas para el corredor.

Jackson lanzó su tercer pase de touchdown de la noche, uno de 27 yardas a Mark Andrews con 29 segundos restantes. Una conversión de dos puntos fallida y un intento de patada corta que fracasó después, los Lions pudieron agotar el reloj.

Fue impactante ver a los Ravens (1-2) ser superados en su propio campo, donde perdieron solo por cuarta vez en 26 juegos en horario estelar bajo el entrenador John Harbaugh.

Relacionados

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in