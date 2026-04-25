Los Vikings traspasan a Jonathan Greenard a los Eagles por dos selecciones de tercera ronda

Los Vikings de Minnesota traspasaron al cazamariscales Jonathan Greenard a los Eagles de Filadelfia a cambio de dos selecciones de tercera ronda, una este año y otra el próximo, en un movimiento con la mirada puesta en el futuro durante la segunda noche del draft de la NFL el viernes.

Los Vikings enviaron al Pro Bowler de 2024 y una de sus tres selecciones de séptima ronda de este año, la número 244 global, a los Eagles a cambio de la selección número 98 global de este año y una selección de tercera ronda en 2027.

Greenard, de 28 años, que buscaba un nuevo contrato y un traspaso si no lo obtenía de los Vikings, posteriormente acordó una extensión de contrato por cuatro años y 100 millones de dólares, que incluye 50 millones totalmente garantizados, confirmó su agente Drew Rosenhaus.

Greenard tenía previsto contar con un impacto en el tope salarial de más de 22 millones de dólares esta temporada, lo que crea margen que los Vikings pueden aprovechar en el futuro mientras intentan reconfigurar su plantilla tras terminar 9-8 y el despido del gerente general Kwesi Adofo-Mensah.

Los Eagles tenían una necesidad después de dejar que el cazamariscales Jaelen Phillips se marchara en la agencia libre. Greenard era prescindible dada la irrupción el año pasado del seleccionado de primera ronda del draft de 2024 Dallas Turner y la excelencia general, cuando está sano, del también linebacker externo Andrew Van Ginkel.

Greenard se limitó a 12 partidos en 2025 por una lesión en el hombro. Sumó tres capturas, después de registrar 12 sacks en su debut con los Vikings en 2024. Greenard firmó en la agencia libre tras cuatro temporadas con los Houston Texans, que lo seleccionaron en la tercera ronda en 2020 procedente de Florida.

El traspaso le dio a los Vikings una quinta selección entre las 100 primeras en el draft de este año, además de cuatro más en espera para 2027. Seleccionaron al tackle defensivo de Florida Caleb Banks en la primera ronda (18.º global) y al linebacker de Cincinnati Jake Golday (51.º global) en la segunda ronda, después de bajar dos puestos en un canje con Carolina. En ese intercambio con los Panthers mejoraron una selección de sexta ronda a una de quinta.

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