Cowboys adquieren a Dee Winters en canje y 49ers reciben pick de 5ª ronda del draft

Los Cowboys de Dallas adquirieron al linebacker Dee Winters en un canje con San Francisco la noche del viernes, al enviar a los 49ers una selección de quinta ronda en el draft de la NFL de este fin de semana.

Los Cowboys reconocieron que el puesto de linebacker seguía siendo una necesidad evidente después de elegir al safety de Ohio State Caleb Downs y al cazamariscales de UCF Malachi Lawrence con sus dos selecciones de primera ronda en la noche inaugural del draft.

El vicepresidente ejecutivo de personal, Stephen Jones, manifestó que incorporar a un veterano estaría entre las opciones que Dallas consideró mientras reestructura una de las peores defensas de la liga de cara a 2025.

Winters, una selección de sexta ronda de 2023 que se encamina a su cuarta temporada, se volvió prescindible después de que los 49ers recuperaran a Dre Greenlaw en la agencia libre.

Los 49ers suman la selección número 152 global, lo que deja a los Cowboys sin una elección de quinta ronda. Dallas traspasó sus otras dos selecciones de quinta ronda a Miami para subir un puesto en la primera ronda y reclutar a Downs con el número 11. Los Cowboys añadieron dos selecciones de cuarta ronda mientras bajaban tres puestos hasta el 23 y seleccionaban a Lawrence.

Es el segundo intercambio de la temporada baja entre los rivales de larga data, y ambos acuerdos involucran a jugadores defensivos prescindibles.

Los Cowboys enviaron al tackle defensivo Osa Odighizuwa a San Francisco a cambio de una selección de tercera ronda en marzo. Odighizuwa formaba parte de un embotellamiento junto con Quinnen Williams y Kenny Clark en el interior del frente defensivo de Dallas.

La selección que Dallas obtuvo en el canje por Odighizuwa, la número 92 global, fue la única que los Cowboys tuvieron en el segundo día del draft la noche del viernes. Tras el acuerdo más reciente con los 49ers, Dallas contaba con tres selecciones de cuarta ronda y una de séptima ronda en el último día, el sábado.

Los 49ers abrieron el segundo día del draft al seleccionar al receptor de Ole Miss De’Zhaun Stribling con el número 33 global para iniciar la segunda ronda. Fue la primera selección de San Francisco en este draft y una de ocho que los 49ers estaban previstos a tener durante los dos últimos días.

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