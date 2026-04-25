Fernando Mendoza llega a los Raiders como el pick 1, con una misión dentro y fuera del campo

Fernando Mendoza sonó el viernes como si estuviera listo para ponerse manos a la obra y demostrar que merecía ser la primera selección del draft de la NFL.

Pero el ganador del Trofeo Heisman había estado trabajando para causar una fuerte impresión mucho antes de llegar a Las Vegas para ser presentado formalmente por los Raiders.

Trabajó con el ex quarterback Brian Griese —ambos asistieron a la misma escuela secundaria en Miami— en cómo podría verse su papel en la ofensiva de la Costa Oeste, lo que le dio una ventaja para prepararse para un sistema similar al que utiliza el nuevo entrenador de los Raiders, Klint Kubiak.

“Necesitaba orientación sobre cómo convertirme en el mejor quarterback de la NFL. No solo para un pro day o el combine, sino para septiembre, octubre, diciembre. Con eso, repasamos algunos conceptos generales bajo centro e instalamos conceptos básicos, los de siempre, que cualquier equipo tendría”, explicó Mendoza.

Esa dedicación y enfoque mental del juego, así como las características físicas de Mendoza, convencieron a la directiva de que era el quarterback que la franquicia llevaba mucho tiempo buscando, con la esperanza de volver a los días en que los Raiders eran contendientes habituales.

El gerente general John Spytek se maravilló de la capacidad de Mendoza para recordar jugadas incluso de principios de la temporada en Indiana. Spytek ni siquiera tuvo que darle al botón de reproducción mientras veían video para que Mendoza no solo reconociera la jugada, sino que la explicara con detalle. También reconoció aquellas jugadas que no salieron bien y lo que podría haber hecho de otra manera.

“Había honestidad y conciencia de sí mismo. He participado antes en algunas entrevistas con quarterbacks así, pero no en muchas”, comentó Spytek.

Se ha hablado mucho de lo rápido que Mendoza puede pasar de un sistema universitario en el que estuvo en formación shotgun casi en cada jugada a una ofensiva en la que estará bajo centro en la gran mayoría de los snaps.

“Su conjunto de habilidades encaja con cualquier ofensiva del fútbol americano profesional. Lo que más me encanta de Fernando es su liderazgo, la manera en que se relaciona con sus compañeros y su capacidad para ganar. Buscamos a un competidor para que sea nuestro quarterback, y él terminó 16-0 el año pasado con un equipazo, y lideró a ese grupo”, afirmó Kubiak.

El enfoque de Mendoza en Las Vegas será aprender del quarterback veterano Kirk Cousins, a quien los Raiders firmaron a principios de este mes, y empezar a estar a la altura de las expectativas de ser la primera selección global. Kubiak y Spytek han hablado de que no quieren lanzar a un novato directamente a la alineación titular, pero también señalaron que el mejor jugador se quedará con el puesto.

Mendoza también tiene otra misión. Está lanzando el Fondo Familiar Mendoza, aportando 500.000 dólares de su propio bolsillo, para intentar encontrar una cura para la esclerosis múltiple. Su madre, Elsa, usa silla de ruedas debido a la enfermedad, pero hizo el viaje de costa a costa con su familia a Las Vegas para el primer día completo de Mendoza con los Raiders.

“Creo que uno de mis pilares y una de mis identidades es retribuir y ayudar a combatir la EM, aportar a la comunidad. Así que eso fue una parte enorme de mi identidad, y es algo que nuestra familia realmente quería hacer”, manifestó Mendoza.

Atribuyó a su madre el haber ayudado a reactivar su carrera en el fútbol americano.

Mendoza fue mayormente pasado por alto al salir de la secundaria y pasó tres años en California, sin jugar en 2022 como redshirt y luego siendo titular en la mayoría de los partidos de las dos temporadas siguientes. Tras obtener una licenciatura en poco más de tres años, se transfirió a Indiana y armó su temporada de despegue al liderar a los Hoosiers al campeonato nacional.

“Mi mamá siempre vio más en mí de lo que yo veía en mí mismo en ese momento, y básicamente me empujó a atreverme a intentar convertirme en un gran jugador de la NFL. Ese primer paso fue transferirme y desafiarme estando en un entorno incómodo. Cuando estás incómodo, puedes crecer.

“Ella dijo: ‘Oye, si te paras en el plato, si haces el swing y fallas, al menos en 20 años sabrás que hiciste todo lo posible por intentar cumplir tu sueño’. Y me paré en el plato, y por suerte, pude conectar un jonrón el año pasado”, relató Mendoza.

Los Raiders esperan que queden muchos batazos largos.

Kubiak se deshizo en elogios al hablar de ver a Mendoza en el pro day de Indiana el 1 de abril, cuando dirigió a sus receptores sobre qué rutas correr y luego lanzó pases precisos.

“Luego lo llevamos arriba y hablamos de fútbol con él, y simplemente lo escuché comunicar el juego y lo rápido que captaba las cosas. Ya nos gustaba cómo jugaba en la película, pero verlo en persona fue muy útil, y nos permitió ver video de muchos otros. Sabíamos que teníamos al indicado”, añadió Kubiak.

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