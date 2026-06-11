Los secretos de un himno memorable del Mundial, de Shakira y más

¿Qué hace que un himno del Mundial sea memorable? ¿Es una canción que refleje mejor a los países anfitriones? ¿Es un éxito global, que incorpore varios idiomas y géneros? ¿O debería, simplemente, valorar por encima de todo un estribillo para corear?

Hay argumentos a favor de cada opción —o quizá de todas. Para llegar al fondo del asunto antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, The Associated Press consultó a algunos de los intérpretes detrás de canciones del Mundial, pasadas y presentes. Es una lista que incluye a Shakira —quien, junto con el astro del afrobeats Burna Boy, es responsable del himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, “Dai Dai”—, así como al cantante colombiano J Balvin, Wyclef Jean y la recién llegada Nora Fatehi.

Shakira une culturas

Antes de “Dai Dai”, la superestrella colombiana coescribió e interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)” con Freshlyground, el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010 celebrada en Sudáfrica.

“Fútbol es algo que une a tantas culturas y a personas de distintos ámbitos de la vida”, le comentó a AP. “La gran responsabilidad de hacer una canción para el Mundial es que tienes que crear una canción que represente los sentimientos, las emociones y la pasión de la gente”.

“Así que tienes que escribir esa canción entendiendo, de algún modo, que tiene que ser global. Tiene que abarcar tantas culturas y representar a muchos en una sola melodía”, continuó Shakira. “Eso, de alguna manera, me ha ayudado a crear esas canciones en el pasado”.

Pero más allá de esas ideas conceptuales, Shakira también tiene algunas sugerencias sonoras específicas.

“Siento que una buena canción del Mundial definitivamente necesita ritmo. Tiene que ser rítmica. Tiene que hacer que la gente quiera bailar. Y también tiene que ser un himno. Tiene que hacer que la gente quiera cantar al unísono, cantar en voz alta a todo pulmón. También tiene ese tipo de energía”, afirma. “Eso es imprescindible”.

J Balvin defiende la importancia de un gancho

El cantante colombiano J Balvin es una cuarta parte de la canción oficial de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA 2026, una reinterpretación de “Jump”, de Van Halen, que también cuenta con el baterista Travis Barker, la cantante pop/R&B Amber Mark y el guitarrista Steve Vai. Sostiene que cualquier canción —no solo un himno del Mundial— debe enganchar a los oyentes desde el primer momento.

“Hoy en día, con la música y cualquier tipo de música, no importa si es el Mundial, si es una canción de reguetón o de hip-hop, ya sabes, la atención de la gente dura como cinco segundos. Y esa es la realidad. No estoy juzgando: simplemente hay que hacerlo con todo el amor”, expresa.

¿Pero un himno del Mundial en particular? Ese debería igualar la intensidad de un partido de fútbol. “El fútbol nos une, con todos esos altibajos”, señala. “Todas esas emociones distintas ocurren en un solo partido”. La canción debería tener la misma energía.

La recién llegada Nora Fatehi cree que los himnos del Mundial son para ganadores

La cantautora canadiense-marroquí Nora Fatehi participa en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con “Siir, Siir”, una colaboración con el artista francés Vegedream y el DJ bangladesí-estadounidense Sanjoy.

“Necesita un gran beat porque estamos aquí para bailar y tenemos que celebrar”, dice sobre un himno del Mundial.

Pero más allá de eso, Fatehi, más conocida por su trabajo en películas de Bollywood, afirma que cuando lo escuchas, “sientes que estás ganando, o que vas a ganar, o que ganaste. Esa es la emoción que tiene que provocar”.

Sobre “Siir, Siir”, explica: “Lo que buscábamos era encontrar una emoción. Así que, en el momento en que escuchas esa canción, debería hacerte sentir que conquistaste el mundo. Debería hacerte sentir motivado. Debería ser aspiracional. Eso es lo que debería sentirse”.

Wyclef Jean apunta a la unidad

Wyclef Jean, el polifacético integrante de Fugees, coescribió e interpretó “Dar um Jeito (We Will Find a Way)” para la Copa Mundial de la FIFA 2014 celebrada en Brasil, junto con el gurú de la guitarra Santana, el fallecido ícono del EDM Avicii y el querido cantautor brasileño Alexandre Pires.

“¿La melodía principal? Tiene que electrizar el estadio”, afirma Jean. “Literalmente tienes que sentir que todo el estadio tiembla”. Si no lo sientes, el himno no funcionará.

“No conozco ninguna canción del Mundial que no tenga un ritmo increíble y un movimiento increíble”, comenta.

Aunque muchas naciones están representadas en la identidad de los intérpretes de su canción como Brasil, Suecia, Haití, México y Estados Unidos, Jean dice que no “cree que necesariamente necesites tener cinco artistas diferentes para hacer un himno global”.

“Vengan de Oriente Medio, África, Europa, América, cualquier parte del mundo, el Caribe… la gente se siente atraída por la cultura”, sostiene. “Y lo que más me gusta del Mundial es que, antes de tener un idioma, tiene una energía y una vibra. No tiene absolutamente nada que ver con un idioma”.

Un buen gancho, una melodía fuerte que cualquiera pueda cantar: eso es lo clave.

Pero “Dar um Jeito” tiene un fuerte mensaje de unidad, lo que suma a su cualidad de himno. “La resiliencia es una palabra muy importante”, dice sobre el mensaje de la canción. Jean señala que fue escrita para “niños y niñas de todo el mundo”, en particular para quienes viven en zonas rurales.

El objetivo era un “Get Up, Stand Up” al estilo Bob Marley, “donde el mensaje de la canción no sea sermoneador, sino un mensaje de esperanza”, explica. “Si sigues luchando la buena lucha, vas a llegar a ese estadio. Y nadie va a detenerte”.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup