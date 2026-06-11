El regreso de Serena Williams en el Queen's Club termina tras lesión de su pareja de dobles

El muy publicitado regreso de Serena Williams al tenis profesional en el Queen's Club duró apenas un partido.

La compañera de dobles de Williams, la canadiense Victoria Mboko, de 19 años, se vio obligada a retirarse del cuadro el jueves debido a una lesión de rodilla que sufrió en un partido de individuales contra Karolina Pliskova en los octavos de final el miércoles.

En su primer partido profesional desde el Abierto de Estados Unidos de 2022, Williams se unió a Mboko para vencer a la dupla tercera preclasificada, Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe, por 7-6 (2), 6-2 en el torneo sobre césped el martes. Tenían previsto enfrentar a Leylah Fernandez y Laura Siegemund en los cuartos de final.

Williams tiene previsto jugar dobles en el Abierto de Berlín, en Alemania, la próxima semana. Aún no se ha anunciado a su compañera, pero el diario británico The Times of London informó que sería Karolina Muchova.

Williams ganó 23 títulos de Grand Slam en individuales —incluidos siete en Wimbledon— antes de alejarse del deporte, y en ese momento dijo que estaba “evolucionando” para dejar el tenis, más que “retirándose”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes