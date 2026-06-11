Bravos ponen a Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados por 10 días

El venezolano Ronald Acuña Jr. fue colocado el miércoles en la lista de lesionados de 10 días de los Bravos de Atlanta debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

El estelar jardinero derecho se lesionó la noche del martes durante una derrota en 10 entradas ante los Medias Blancas de Chicago, cuando se detuvo cojeando tras intentar ganarle el tiro a un rodado en la cuarta entrada.

Acuña fue retirado del juego, y una resonancia magnética el miércoles mostró la distensión.

“Es de grado 1, así que no es terrible, pero lo suficiente como para que tuviéramos que ponerlo en la lista de lesionados”, le comentó Walt Weiss, mánager de los Bravos, a MLB.com. “Estaríamos esperando un buen rato, jugando con un hombre menos si aguardábamos a que sanara. Así que decidimos colocarlo en la lista de lesionados”.

Se trata de la segunda lesión en el tendón de la corva izquierdo de Acuña esta temporada. Estuvo en la lista de lesionados de 10 días del 3 al 18 de mayo por una distensión en el tendón de la corva izquierdo, también sufrida al intentar correr a toda velocidad para llegar a salvo en un rodado.

“No creo que sea tan grave como la última, pero aun así va a necesitar algo de tiempo”, añadió Weiss.

Atlanta seleccionó el contrato del primera base Rowdy Tellez desde Triple-A Gwinnett, donde el veterano que tiene ocho años en las Grandes Ligas bateaba para .259 con ocho jonrones, 33 carreras impulsadas y un OPS de .850 en 49 juegos.

Para abrirle un lugar en el roster de 40, el derecho dominicano Jhancarlos Lara fue designado para asignación.

En otros movimientos antes de la derrota 2-1 ante Chicago la noche del miércoles, los Bravos seleccionaron a James Karinchak para el roster de Grandes Ligas y designaron para asignación al también derecho venezolano Carlos Carrasco. El equipo también llamó de regreso al derecho JR Ritchie y colocó al relevista Tyler Kinley en la lista de lesionados de 15 días, con efecto retroactivo al 8 de junio, por inflamación en el codo derecho.

Kinley tiene marca de 4-2 con efectividad de 3.18 en 31 apariciones.

Acuña, de 28 años, quien fue Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 y cinco veces All-Star, batea para .251 con siete jonrones, 22 carreras impulsadas, 15 bases robadas y un OPS de .793 para los Bravos, que lideran las Grandes Ligas con récord de 45-23. Encabezan el Este de la Liga Nacional por ocho juegos sobre Filadelfia.

Acuña también ha sufrido dos lesiones graves de rodilla en su carrera. Se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que puso fin a su temporada en mayo de 2024, y se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a mitad de la temporada 2021.

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb