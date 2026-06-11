Dentro de los números: Un increíble Juego 4 entre Knicks y Spurs, con muchos datos a destacar

Los Spurs de San Antonio armaron una de las mejores primeras mitades en la historia de las Finales de la NBA.

Y luego los Knicks de Nueva York concretaron la mejor remontada que jamás se haya visto en la serie por el título.

Los Knicks, que perdían por 29, reaccionaron para vencer 107-106 a los Spurs la noche del miércoles y tomar ventaja de 3-1 en las Finales de la NBA. Fue la mayor remontada en la historia de las finales... y también ocurrieron muchas otras cosas en el Juego 4, algunas que inclinaron por completo el péndulo a favor de San Antonio y otras que terminaron permitiendo que Nueva York también reescribiera a su manera el libro de historia de la NBA.

Un vistazo a los números:

Una remontada de 29 puntos

Por encima de todo, estuvo esto: la mayor remontada en las finales.

San Antonio ganaba 81-52 con 9:40 por jugar en el tercer cuarto. Ningún equipo había remontado una desventaja de 24 puntos en un partido de finales y ganado; los Knicks superaron a los Spurs 55-25 en los últimos 21 minutos y medio para lograrlo.

Boston perdía ante Lakers de Los Ángeles por 24 unidades en el Juego 4 de las finales de 2008, antes de ganar 97-91 —otro giro de 30 puntos, igual que el que lograron los Knicks el miércoles.

Incluso hubo récords dentro del récord, como:

— Los Knicks perdían por 27 al descanso. Anteriormente la mayor desventaja al medio tiempo remontada con éxito en un partido de finales fue de 21 tantos (41-20), lograda por los Bullets de Baltimore ante los Warriors de Filadelfia el 13 de abril de 1948.

— Los Knicks perdían por 15 al entrar al cuarto periodo, lo que igualó la mayor desventaja al término de tres cuartos que se haya remontado en un partido de finales. Chicago perdía ante Portland 79-64 el 14 de junio de 1992.

Solo una ventaja de 1 punto

Los Knicks nunca tuvieron una ventaja mayor a un punto y ganaron —la primera vez que cualquier equipo lo consigue esta temporada.

¿La última vez que ocurrió, en cualquier partido, temporada regular o playoffs? Fue en el Juego 1 de las Finales de la NBA de 2025, cuando Indiana venció a Oklahoma City 111-110.

Abajo por 20 (o más), otra vez

Se habían registrado tres remontadas con desventajas de 20 puntos en el cuarto periodo en los playoffs en los últimos 30 años... hasta hace tres semanas.

Los Knicks perdían por 22 en el cuarto y vencieron a Cleveland en el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este. Perdían por 20 en el Juego 4 ante los Spurs y volvieron a ganar.

Así que, los Knicks tiene marca de 2-0 en esta situación.

El resto de la NBA en esa situación en las últimas 30 postemporadas: 3-751.

2 con 33

Jalen Brunson anotó 36 puntos y OG Anunoby sumó 33 para los Knicks. Anunoby consiguió el tip-in que terminó siendo la canasta ganadora para los Knicks, pero que dos compañeros alcanzaran esa cifra en un partido de finales también colocó a ese dúo en la tradición de las series por el título.

Se convirtieron en la décima dupla con al menos 33 tantos cada uno en un partido de finales.

Elgin Baylor y Jerry West lo hicieron seis veces con los Lakers entre 1962 y 1966. Kyrie Irving y LeBron James lo hicieron dos veces con Cleveland ante Golden State, una en 2016 y otra en 2017.

Los otros dúos que lo lograron: Hal Green y Chet Walker, de Filadelfia(1967); West y Wilt Chamberlain, de los Lakers (1970); Magic Johnson y Jamaal Wilkes, de los Lakers (1980); Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy, de los Lakers (1985); Clyde Drexler y Jerome Kersey, de Portland (1990); Kobe Bryant y Shaquille O’Neal, de los Lakers (2002); y Stephen Curry y Kevin Durant, de Golden State (2017).

Ventaja de 27 al descanso

San Antonio ganaba 76-49 al medio tiempo; el margen de 27 puntos igualó el tercero más grande en la historia de las finales.

(Técnicamente, fue la mayor ventaja al descanso como visitante, pero más sobre eso en un momento).

Boston vencía a los Lakers por 30 (79-49) al medio tiempo del Juego 1 de las finales de 1985. Los Lakers superaban a Miami por 28 (64-36) al medio tiempo del Juego 6 de las finales de 2020 en la burbuja; el Heat figuraba como el equipo “local” para ese partido, pero se jugó en la sede neutral de Walt Disney World.

Los Knicks también tuvieron una ventaja de 27 puntos al descanso en un partido de finales en 1970 ante los Lakers y ganaban por 69-42 en el Juego 7 de ese año.

76 puntos al descanso

San Antonio sumó 76 puntos al medio tiempo, la mayor cifra de un equipo visitante en un partido de Finales de la NBA e igualó la tercera mayor cantidad de cualquier equipo en la serie por el título.

Las otras producciones anotadoras en una primera mitad que llegaron a esa cifra: Cleveland anotó 86 ante Golden State en el Juego 4 de las finales de 2017; Boston anotó 79 ante Lakers en el Juego 1 de las finales de 1985; y los Celtics también anotaron 76 ante los St. Louis Hawks en el Juego 1 de las finales de 1960.

14 triples en una mitad

San Antonio encestó 14 triples en la primera mitad, un récord de las Finales de la NBA para cualquier mitad. La marca anterior era de 13, lograda por Cleveland en la primera mitad ante Golden State el 9 de junio de 2017.

Los Spurs también metieron ocho triples en el segundo cuarto, uno menos que el récord de las Finales de la NBA de más triples en un cuarto. Golden State anotó nueve en el primer cuarto ante Cleveland el 7 de junio de 2017 y Boston metió nueve en el cuarto periodo ante los Warriors el 2 de junio de 2022.

Los otros equipos con ocho en un cuarto: Phoenix ante Milwaukee en las finales de 2021 y Dallas ante Boston en las finales de 2024.

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