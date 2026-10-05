Los quarterbacks suplentes ya juegan mucho esta temporada de la NFL. Y casi todos ganan

Los quarterbacks suplentes están teniendo mucha acción y varios están brillando.

Con la alarmante cantidad de lesionados en la NFL, es probable que más equipos necesiten quarterbacks confiables para seguir siendo competitivos.

Lamar Jackson se convirtió en el más reciente quarterback en caer lesionado el domingo. Su estado es incierto después de sufrir una lesión de tobillo en la victoria de Baltimore en casa por 24-18 sobre Tennessee.

Jaxson Dart ya quedó descartado por el resto de la temporada. Jayden Daniels se ha perdido los últimos dos partidos. Baker Mayfield estará fuera al menos unas semanas. Sam Darnold y Kyler Murray se perdieron cada uno una apertura, y Caleb Williams se ha perdido dos.

Hasta ahora, los quarterbacks suplentes tienen marca de 7-4 como titulares, incluido 2-2 en la Semana 4. Eso no incluye las victorias de Drew Lock y Carson Wentz después de que entraron en el primer cuarto y lideraron a sus equipos en la Semana 1.

Eso incluye el registro de 0-2 de Cooper Rush con Atlanta, ya que fue titular en los primeros dos partidos con Tua Tagovailoa y Michael Penix Jr. fuera de acción.

Jameis Winston ganó otro partido de altibajos para los Giants, al lanzar para 250 yardas y tres touchdowns, además de dos intercepciones, en la victoria 36-24 sobre Arizona. Tiene marca de 2-0 como titular para los Giants (3-1), líderes del Este de la NFC, desde que Dart sufrió una lesión de rodilla en la Semana 2.

“Siento que estoy empezando a mejorar, mejorar y mejorar", dijo Winston. “La semana pasada, me preguntaba si siquiera podía lanzar. Esta semana, tengo a la gente hablando otra vez de la experiencia Jameis Winston. Así que sigo con mucha curiosidad y estoy muy inspirado para ser la mejor versión de mí todos los días. Y eso por sí solo me impulsa”.

Tyson Bagent registró la mejor actuación de su carrera con 268 yardas en pases para ayudar a los Bears a vencer 23-12 a los Jets. Case Keenum fue impresionante en la victoria de Chicago sobre los Eagles el lunes por la noche de la semana pasada. Los Bears (3-1) tienen marca de 2-0 desde que Williams sufrió una lesión del isquiotibial hace dos semanas.

“Pensé que los muchachos se unieron detrás de mí. Sentí una fe enorme de parte de los entrenadores hacia mí y eso es mérito de todo el trabajo duro que se ha hecho", comentó Bagent. "Así que lo aprecié mucho, y creo que me permitió lanzar a un nivel más alto. Así que todos a bordo, es un esfuerzo de grupo para conseguir estas victorias”.

Lock entró cuando Darnold se lesionó temprano en el primer partido de la temporada de la NFL el 9 de septiembre y condujo a los Seahawks a vencer a los Patriots. Derrotó a los Cardinals la semana siguiente.

Wentz reemplazó a Murray temprano en el debut de Minnesota y lideró la remontada para vencer a Green Bay. Condujo a los Vikings a una victoria como visitantes en un duelo defensivo en Chicago en el partido siguiente.

Marcus Mariota y Jalon Daniels, un novato no seleccionado en el draft, cargaron con las dos derrotas del domingo.

Mariota fue impresionante al sustituir a Daniels en la victoria de Washington sobre Seattle la semana pasada, pero se lesionó en el primer cuarto y los Commanders recurrieron a Athan Kaliakmanis, un quarterback novato del tercer equipo en la derrota por 30-13 ante los Colts en Londres.

Jalon Daniels no pudo evitar que los Buccaneers comenzaran 0-4. Lanzó dos intercepciones que derivaron en 10 puntos en la derrota de Tampa Bay por 17-14 ante Green Bay.

Tyler Huntley reemplazó a Jackson y completó 8 de 9 para 63 yardas, pero los Ravens no anotaron en la segunda mitad.

En total, 63 quarterbacks fueron titulares en partidos en 2025. Esta temporada, 40 quarterbacks han sido titulares a través de cuatro partidos.

Ese número aumentará. ¿Seguirán los equipos manteniendo un récord ganador con suplentes? Eso depende de los equipos, los cuerpos técnicos y los suplentes.

Aquí hay otras conclusiones de la Semana 4:

La defensa le ha costado a Houston

No culpen a C.J. Stroud por la derrota más reciente. Otro colapso defensivo le costó a los Texans, ahora 0-4 tras la derrota 34-30 ante Dallas. Houston ya ha perdido dos partidos en los que la ofensiva ha anotado 30 o más puntos. Una defensa que fue primera en menos yardas permitidas y segunda en menos puntos concedidos la temporada pasada está teniendo problemas. Los Texans están permitiendo 343.8 yardas y 27.3 puntos por partido.

La temporada pasada terminaron 12-2 después de comenzar 0-3. Solo los Chargers de 1992 se recuperaron de un inicio 0-4 para clasificarse a los playoffs.

Victorias de remontada cruciales

Drake Maye, Dak Prescott y Matthew Stafford lideraron cada uno a sus equipos a victorias de remontada como visitantes con touchdowns en los últimos dos minutos para evitar comenzar 1-3.

Maye y los Patriots vencieron 29-26 a Josh Allen y los Bills. Prescott y los Cowboys derrotaron 34-30 a Stroud y los Texans. Stafford y los Rams superaron 24-20 a los Eagles.

Jugando por la selección número 1

Los Dolphins, Buccaneers, Titans, Chargers y Texans tienen marca de 0-4. Houston tiene demasiado talento como para empezar a mirar hacia la próxima temporada. Se suponía que Los Ángeles sería contendiente y debería ganar varios partidos.

Pero Miami, Tampa Bay y Tennessee parecen encaminados a una carrera de tres equipos por la primera selección del draft de la NFL de 2027. El receptor Jeremiah Smith (Ohio State) y el quarterback Arch Manning (Texas) son los favoritos para salir como número 1 global.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP