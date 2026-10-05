Los Broncos pierden por lesión a Patrick Surtain y Riley Moss ante los 49ers

Los Broncos de Denver perdieron a sus dos cornerbacks titulares por lesiones, ya que Patrick Surtain II y Riley Moss fueron descartados después de lastimarse en la primera mitad el domingo contra los 49ers de San Francisco.

El receptor Pat Bryant también se lesionó y fue retirado del campo en un carrito con una aparente lesión en la pierna tras una recepción en el tercer cuarto.

Pero fueron las lesiones de los dos cornerbacks las que resultaron más costosas para los Broncos en una derrota 24-14 ante los 49ers. La defensa de Denver, dirigida por el coordinador Vance Joseph, limitó a San Francisco a tres puntos en las primeras siete series ofensivas antes de venirse abajo al final bajo el calor.

Los Niners anotaron touchdowns en tres series consecutivas en la segunda mitad para asegurar la victoria.

“Lo hace más difícil”, comentó el entrenador Sean Payton. “Pasas 16 semanas, y eso quizá ocurre una vez cada dos años. Y aun así, tienes que estar listo. Sin duda, afecta a Vance y a lo que quieres mandar. Afecta si vas a poder entrar en dime. Tal vez todavía puedas jugar nickel. Pero te saca de algunos paquetes”.

Surtain cayó al final de la primera mitad con una lesión sin contacto en el tobillo derecho y necesitó ayuda para llegar al vestuario. Surtain ha sido All-Pro en dos ocasiones y ganó el premio AP al Jugador Defensivo del Año de la NFL en 2024.

Moss se lastimó las costillas en la primera mitad y no pudo regresar, lo que obligó a Denver a utilizar a Kris Abrams-Draine y Jahdae Barron como cornerbacks externos. Después de limitar a Brock Purdy a 89 yardas por pase y tres puntos en la primera mitad, Denver permitió que lanzara para 129 yardas y dos touchdowns en la segunda mitad.

“Me pareció que los jóvenes dieron un paso al frente e hicieron un buen trabajo”, manifestó el linebacker Alex Singleton. “Jugaron exactamente como quieres que jueguen cuando un jugador cae así. Tienes que tener jugadores listos, y por suerte hemos hablado muchísimo de eso y ambos estaban listos para jugar fútbol americano”.

Lo que hizo más difícil el reto para los cornerbacks de reemplazo fue la incapacidad de Denver para presionar a Purdy, a quien no han capturado ni una sola vez en cuatro partidos esta temporada.

“Me pareció que lo presionamos bastante bien”, señaló Payton. “Salió de la bolsa cuando teníamos manos en su cara, encontró algunas opciones y a veces tiró el balón fuera. Pero, jugando a la defensiva en relación con las cosas que él hace bien, hizo algunas jugadas saliendo y simplemente tirándola fuera o encontrando a alguien tarde en la progresión. Está jugando bien”.

Bryant se lesionó al final del tercer cuarto después de ser tacleado tras una ganancia de 30 yardas. Su compañero Courtland Sutton pidió de inmediato a los preparadores físicos y Bryant salió en un carrito.

No hubo información inmediata sobre la gravedad de ninguna de las lesiones.

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