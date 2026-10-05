Kubiak muestra confianza en Raiders al predecir triunfo al descanso tras derrota ante Chiefs

Klint Kubiak no sonó el domingo como un entrenador que buscaba una victoria moral.

Sonó como alguien que esperaba una de verdad.

Incluso después de que los Raiders sufrieran su primera derrota de la temporada, 30-27 ante los Chiefs de Kansas City, el mensaje de Kubiak reveló algo sobre a dónde espera llevar a su equipo.

El entrenador, en su primer año, no está tratando de convencer a sus jugadores de que pertenecen a los grandes partidos. Los dirige como si ya supieran que así es.

Eso quedó en evidencia en el descanso, cuando Kubiak —normalmente reacio a hacer proclamaciones audaces— le dijo a un entrevistador de CBS en la banda: “Vamos a ganar el partido”.

Cuando le preguntaron qué lo llevó a decirlo, Kubiak ofreció una explicación sencilla.

“Así es como me sentía”, manifestó. “Así que simplemente dije lo que sentía”.

Sus decisiones durante el partido también mostraron convicción. Al inicio del tercer cuarto, Matthew Gay convirtió un gol de campo de 41 yardas, pero Kansas City fue sancionado por formación ilegal. Kubiak tenía una opción: rechazar el castigo y quedarse con los tres puntos, o aceptarlo, anular el gol de campo y darle a la ofensiva otra oportunidad en cuarta y 2 desde la yarda 18 de los Chiefs.

Kubiak eligió la agresividad. Los Raiders aceptaron el castigo, pero el pase de Kirk Cousins a Ashton Jeanty cayó incompleto.

“No me arrepiento”, afirmó Kubiak. “Me arrepiento de no haberlo conseguido”.

Esa distinción dice mucho sobre la mentalidad que Kubiak intenta establecer. Quiere que los Raiders entren a partidos contra equipos como Kansas City sabiendo que pueden ganar.

“Por eso juegas el partido, por eso te pones el uniforme, eso es lo que esperamos cada semana”, señaló Kubiak. “Tenemos jugadores realmente buenos, tenemos entrenadores talentosos, y esa es nuestra expectativa cada semana”.

Las Vegas se apoyó en esa confianza para llegar al cuarto periodo con ventaja de 13-10.

“Cuando tu entrenador en jefe cree en ti, eso ayuda muchísimo”, dijo Cousins, quien lanzó para 365 yardas y dos touchdowns. “Lo sientes. Juegas con esa confianza”.

Con su equipo ahora con marca de 3-1, Kubiak espera sacar el máximo provecho de la derrota.

“Uno descubre mucho más sobre sí mismo a través de la adversidad”, comentó, “y aquí tenemos algo de adversidad”.

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