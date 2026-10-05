La NFL investiga a un árbitro por insultar al ala cerrada de Cardinals Trey McBride

La NFL está investigando las circunstancias en las que un árbitro insultó al ala cerrada de los Cardinals de Arizona, Trey McBride, durante la derrota frente a los Giants de Nueva York el domingo, informó por correo electrónico a The Associated Press el portavoz de la liga, Brian McCarthy.

El juez de línea Jeff Seeman fue captado por la cámara profiriendo insultos contra McBride, lo que provocó la indignación del líder sindical JC Tretter, un liniero ofensivo retirado que jugó ocho temporadas.

Tretter, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, manifestó en redes sociales junto con un clip de video del incidente: “Este tipo de comportamiento de un árbitro hacia un jugador es inaceptable. A los jugadores se les exige rendir cuentas de manera constante cuando los papeles se invierten. Esperamos que la NFL exija a los árbitros el mismo estándar”.

La Asociación de Árbitros de la NFL no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaban comentarios.

La interacción ocurrió cuando faltaban poco menos de cinco minutos, después de que los árbitros no sancionaran interferencia de pase ni contacto ilegal a Dru Phillips, de Nueva York, quien hizo contacto con McBride antes de que llegara el balón lanzado por Jacoby Brissett en una jugada de tercera y 2.

Arizona despejó y los Giants terminaron ganando 36-24 después de que Deonte Banks interceptó a Brissett y lo devolvió para un pick-6 cuando se agotó el tiempo.

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