Los quarterbacks Drake Maye y Daniel Jones no jugarán el duelo de pretemporada Patriots-Colts

Daniel Jones y Drake Maye tuvieron ambos momentos destacados durante el entrenamiento conjunto del martes entre los Colts de Indianapolis y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Pero por ahora, eso es todo lo que harán los quarterbacks mientras los equipos se preparan para enfrentarse en su debut de pretemporada.

Se espera que Maye, tras terminar segundo en la votación al MVP la temporada pasada, y Jones, que busca construir sobre un prometedor inicio de 2025 antes de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en diciembre, observen el partido del jueves desde la banda.

“Es bastante obvio que no quiero correr ningún riesgo ahí fuera con Daniel en la pretemporada”, comentó el entrenador de Indianapolis, Shane Steichen, sobre el estado de Jones.

En cuanto a Maye, el entrenador de Nueva Inglaterra, Mike Vrabel, indicó que lo previsto es que también tenga la noche libre, aunque dejó abierta la posibilidad de que el plan cambie.

“Así es como está mi mentalidad ahora mismo, aquí de pie hoy”, expresó Vrabel. “Es importante que hagamos el trabajo y logremos las cosas que buscamos lograr. Eso siempre puede cambiar, pero no anticiparía que eso ocurra ahora mismo”.

Steichen señaló que Anthony Richardson sería titular la primera mitad por Indy el jueves, y que Riley Leonard tomaría el relevo en el tercer cuarto. Luego eso se invertirá para el siguiente partido de exhibición de los Colts, el 22 de agosto en casa contra Atlanta. Se espera que Tommy DeVito sea el titular por New England, seguido por Behren Morton.

Haya partido o no, Maye quedó satisfecho con el trabajo que su ofensiva realizó el martes.

“Creo que aprendes quién está a la altura del momento”, manifestó Maye. “Muchos jugadores distintos hicieron jugadas. Muchos en la zona roja estaban haciendo jugadas, y creo que lo ves una y otra vez: cuando podemos usar a todos, lo difícil que se le hace a la defensa”.

Será una oportunidad para que Richardson consolide el rol de suplente al que fue relegado después de perder el puesto de titular ante Jones la temporada pasada, tras una campaña 2024 en la que registró el porcentaje de pases completos más bajo (47,7%) de cualquier titular habitual de la liga.

Christian Gonzalez ausente del entrenamiento

Mientras la ofensiva de los Patriots pudo ponerse a prueba frente a una defensa de los Colts que incluía al estelar esquinero Sauce Gardner, Indy no pudo medirse contra Christian Gonzalez.

El principal integrante de la secundaria de Nueva Inglaterra no estuvo en el campo, ni tampoco el también esquinero Carlton Davis III.

En el caso de Gonzalez, es el más reciente giro en una pretemporada que ha estado dominada por sus conversaciones en curso con el equipo sobre una extensión de contrato.

Incluso mientras las negociaciones han continuado, Gonzalez se había mantenido como participante pleno en el campo, aun cuando los entrenamientos pasaron a realizarse con equipo completo.

“Es un jugadorazo. Cuando no está ahí fuera, tenemos que dar un paso al frente y cargar con ese peso por él”, señaló el liniero defensivo de los Patriots, Milton Williams, sobre Gonzalez.

El receptor de Indianapolis Josh Downs dijo que extrañó no tener a Gonzalez ahí fuera.

“Quieres competir contra los mejores”, afirmó Downs.

Nchami, de los Colts, se fue caminando tras un altercado en la banda

Un ejercicio de saque de kickoff terminó con un breve intercambio de empujones entre varios jugadores.

El ala defensiva de Indy Durell Nchami pareció quedarse enganchado con un jugador de los Patriots después de que sonara el silbato cerca de la banda. Varios jugadores intervinieron, pero los cuerpos técnicos lo separaron rápidamente.

Todo terminó con Nchami siendo escoltado fuera del campo por un asistente de los Colts.

Provocaciones

También hubo, por momentos, muchos duelos individuales intensos.

El más notable ocurrió después de un pase de touchdown que Jones lanzó a Downs y que terminó con el receptor encarando al esquinero Marcus Jones.

Downs recibió un castigo por provocación del árbitro, pero más tarde dijo que solo fue un intercambio inofensivo de palabras que se intensificó un poco de más.

“Fue culpa mía... provocaciones amistosas en el entrenamiento”, dijo Downs. “De eso se trataba. No fue nada grave. Después nos saludamos. Todo fue buena onda”.

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