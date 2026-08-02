Adam Vinatieri entra al Salón de la Fama de la NFL y recibe su reconocimiento

Cuando Tom Brady piensa en jugadores decisivos de la NFL, el hombre considerado por la mayoría como el mejor quarterback que ha jugado este deporte empieza su lista con Adam Vinatieri.

“Cuando buscas ‘decisivo’ en el diccionario, debería aparecer tu foto”, escribió el quarterback, ganador de siete Super Bowls, en una publicación de Instagram en 2021 en la que le deseaba un feliz retiro al veterano de 24 años. “Honrado de haber jugado con el (mejor de todos los tiempos)”.

Cinco años después, el pateador cuyos cuatro anillos de Super Bowl son la mayor cantidad en la historia de la liga en su posición ocupará su lugar en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

“Simplemente poder decir que lo hiciste durante mucho tiempo, que hiciste un muy buen trabajo y que pudiste poner un signo de exclamación en un par de partidos fue una experiencia maravillosa para mí”, manifestó Vinatieri.

Vinatieri recibió la llamada en su segundo año en la boleta y el sábado se convertirá en apenas el tercer pateador de lugar de tiempo completo en ser exaltado al salón, uniéndose a Jan Stenerud y Morten Andersen.

Pero el currículum de Vinatieri sobresale por encima del de sus pares.

Se retiró con marcas históricas de 2.673 puntos en su carrera y 599 goles de campo. Solo George Blanda (26 temporadas) y Andersen (25) tuvieron carreras más largas en la NFL que Vinatieri.

El campeón de Super Bowl en cuatro ocasiones sorprendió a muchos cuando dejó Nueva Inglaterra tras la temporada 2005 —después de ganar tres de sus anillos y convertirse, tras 10 temporadas, en el líder anotador histórico de la franquicia— y terminó en el rival Indianapolis.

Vinatieri estaba lejos de terminar de inscribir su nombre en los libros de récords.

A los 34 años, inició lo que sería una etapa de 14 años en Indy, durante la cual rompería el récord de puntos de la carrera de los Colts, además de ganar un cuarto anillo de Super Bowl en su primera temporada allí, en 2006.

Para cuando finalmente se alejó, tras jugar su última temporada en 2019 a los 47 años, Vinatieri también sería dueño de las principales marcas de la NFL en intentos de gol de campo (715), goles de campo consecutivos convertidos (44) y temporadas de 100 o más puntos (21).

Su legado, sin embargo, se construyó a partir de lo que hizo en algunos de sus momentos de mayor presión en el campo.

Su gol de campo de 45 yardas para los Patriots en condiciones de ventisca durante el juego de playoffs de ronda divisional de la AFC de 2002 contra los Raiders de Oakland empató el marcador y envió a los Patriots a tiempo extra. Su patada de 23 yardas en ese periodo adicional impulsó a Nueva Inglaterra al juego por el campeonato de conferencia.

Dos semanas después, Vinatieri lo hizo de nuevo al convertir uno de 48 yardas en los segundos finales para darle a los Patriots su primer título de Super Bowl con una victoria 20-17 sobre los Rams.

Dos años después de esa patada, Vinatieri y los Patriots volvieron a hacerlo durante un alocado cuarto periodo de ida y vuelta en su duelo de Super Bowl contra los Panthers de Carolina, que tuvo 37 puntos combinados.

Ricky Proehl atrapó un pase de touchdown para empatar y poner el 29-29 con 1:08 por jugar. Pero la patada de salida se fue fuera de límites y los Patriots comenzaron en su yarda 40.

Brady condujo a su equipo por el campo y dejó a Vinatieri listo para un intento de 41 yardas con 9 segundos restantes. Vinatieri lo convirtió para darle a Nueva Inglaterra una victoria 32-29 y su segundo título de Super Bowl en tres años.

“Esos 10 años en New England, no hubo nada igual”, comentó Vinatieri. “Sé que mis compañeros y yo iniciamos una dinastía en ese momento al ganar varios Super Bowls en poco tiempo. Fue una gran experiencia para mí y una que atesoraré toda mi vida”.

La serenidad de Vinatieri bajo presión no tuvo comparación

Antes de enfrentar a Vinatieri y a los Colts por última vez en 2018, cuando Brady todavía estaba con los Patriots, Brady dijo que ver aquella patada ganadora contra los Raiders siempre destacaría en su memoria.

“Tuve la suerte de estar (en Nueva Inglaterra) cuando él estaba (allí) al inicio de su carrera y lo valoraba muchísimo. Era simplemente tan decisivo. Siempre, de alguna manera, hacía la patada, y esa es la marca de un gran pateador”, señaló Brady. “Cuando lo ves ahora, es bastante notable que la haya metido y lo que eso significó para esta organización. ... Qué afortunado ser parte de ese ‘Snow Bowl’ y ver cómo esa patada atravesó los postes”.

El exentrenador de los Patriots, Bill Belichick, dijo en un episodio de 2024 de su pódcast “The Coach Show” que Vinatieri es único entre los pateadores a los que ha dirigido.

“Adam es uno de esos tipos también: es pateador, pero entrenaba con el resto del equipo”, explicó Belichick. “No se comportaba como pateador. Era un jugador de fútbol americano. Era duro. Trabajaba fuerte todos los días y era muy confiable en los momentos decisivos. No hay jugador al que preferiría tener ahí afuera pateando un gol de campo para ganar el partido que a Adam Vinatieri. Probablemente incluso hoy”.

Con los Colts también contribuyó a un triunfo en el Super Bowl

Aunque a Vinatieri quizá se le recuerde más por su tiempo en Nueva Inglaterra, siguió destacando durante su etapa en Indy.

En enero de 2007, el egresado de South Dakota State convirtió cinco goles de campo en un juego de ronda divisional en Baltimore que no tuvo touchdowns.

La victoria 15-6 preparó una revancha por el título de la AFC entre los Colts y los Patriots, esta vez en Indy, con Vinatieri en la banda opuesta a Brady y a sus excompañeros. La racha de playoffs de Vinatieri continuó mientras los Colts llegaban a su primer Super Bowl desde que la franquicia se mudó a Indianapolis.

Vinatieri convirtió tres goles de campo más en una victoria 29-17 en el Super Bowl sobre Chicago y capturó otro anillo, mientras terminaba esa postemporada con 49 puntos y 14 goles de campo, ambos récords de playoffs en una sola postemporada. También se convirtió en el primer jugador en convertir tres o más goles de campo en cuatro partidos consecutivos de postemporada.

Vinatieri ingresa al salón como tres veces All-Pro, fue seleccionado tres veces al Pro Bowl y es miembro del Equipo de Todos los Tiempos del 100.º Aniversario de la NFL.

Ocupa el segundo lugar histórico en victorias en la NFL (242), triunfos en temporada regular (221) y victorias en postemporada (21), y es uno de cinco jugadores que participaron en un partido a los 46 años.

Presentado por la hija del expropietario de los Colts, Jim Irsay

Su afinidad por su etapa con los Colts se reflejó en su decisión de ser presentado en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama por la propietaria y directora ejecutiva de los Colts, Carlie Irsay-Gordon.

Le dijo a la filial de Fox en Indianapolis que originalmente quería pedirle al fallecido propietario Jim Irsay, quien murió en mayo de 2025.

“Jim fue la primera opción. En realidad no había nadie más en quien pensara”, afirmó Vinatieri. “Pensé: ‘¿Sabes qué? Significa mucho para mí, pero también potencialmente significa mucho para ella, dado que es la nueva propietaria’. Simplemente sentí que era lo correcto para los dos. Cuanto más lo pensaba, más claro me quedaba que esto es lo correcto”.

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