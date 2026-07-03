Los padres de Jannik Sinner renuncian a sentarse en el Palco Real de Wimbledon

No esperen ver a los padres de Jannik Sinner en el Palco Real de Wimbledon en el corto plazo, aunque son más que bienvenidos.

Al campeón defensor le preguntaron por qué su madre y su padre no asistieron a su partido inaugural en la Cancha Central el lunes, cuando la ganadora del torneo femenino del año pasado, Iga Swiatek, tuvo a su padre y a su hermana en el Palco Real al día siguiente.

Resulta que los padres de Sinner también fueron invitados, pero ese tipo de evento elegante, al parecer, no es lo suyo.

“Conozco a mis padres. Se lo pedí, pero fue imposible”, comentó Sinner en italiano el viernes, después de alcanzar la cuarta ronda con una victoria en sets corridos sobre Jenson Brooksby en la Cancha No. 1.

Sinner creció en una pequeña aldea alpina del norte de Italia, donde sus padres, Hanspeter y Siglinde, trabajaban en un refugio de esquí. Su padre era chef y su madre era mesera.

“Casi ni lo hablamos. Tienen otras cosas que hacer y lo entiendo”, señaló Sinner entre risas sobre la invitación al Palco Real.

Sus padres sí fueron a la final del año pasado y se sentaron en el palco de jugadores para ver a su hijo vencer a Carlos Alcaraz por el título.

Sin embargo, hubo un padre famoso en el Palco Real para ver a Sinner el lunes. David Beckham llevó a su madre al partido.

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