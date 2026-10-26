El sexto juego de las Finales de la WNBA se jugará al mediodía del jueves en Atlanta

El sexto partido de las Finales de la WNBA entre el Dream de Atlanta Dream y las Valkyries de Golden State se jugará en el State Farm Arena el jueves por la tarde, a las 12:30 hora del Este, anunció la liga unas horas antes de que el quinto partido estuviera programado para disputarse el lunes por la noche.

La WNBA trabajó arduamente con la NBA para trasladar el partido al State Farm Arena, la casa de los Hawks de Atlanta, donde se jugaron los partidos 3 y 4 de la serie por el campeonato.

Los Hawks tienen esa noche un partido contra los Cavaliers de Cleveland que no pudo trasladarse a otra fecha o lugar. La única manera de hacerlo funcionar era disputar el partido a primera hora de la tarde. El partido de los Hawks contra los Cavaliers se retrasó una hora.

“Las entradas agotadas y el ambiente extraordinario en el State Farm Arena para los partidos 3 y 4 fueron un éxito rotundo, y nos entusiasma darles a miles de aficionados más la oportunidad de vivir el sexto partido con un campeonato en juego", dijo la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert.

El quinto partido comenzará a las 8 de la noche hora del Este en San Francisco.

Al jugar el sexto partido en el State Farm Arena, el Dream puede contar con más de 17.000 aficionados, en comparación con su sede habitual, el Gateway Center Arena, que tiene capacidad para unos 3.500. Los partidos 3 y 4 agotaron las entradas.

“Estoy súper emocionada de que el partido sea en State Farm”, comentó la escolta de Atlanta Jordin Canada. “La afición ha estado presente y se ha hecho sentir”.

Fue la tercera vez en la serie que la WNBA hizo ajustes para que el Dream pudiera jugar en el recinto más grande. El tercer partido se adelantó un día al miércoles pasado y el encuentro del sábado comenzó a la 1 de la tarde hora del Este para que los Hawks aún pudieran albergar esa noche su partido inaugural en casa contra Houston.

Ese partido se retrasó 30 minutos para dar más tiempo al personal del recinto para adaptar el edificio para el encuentro de los Hawks. Ahora podría coronarse un campeón ese día, por lo que habrá más tiempo entre partidos.

Jugar el partido con un inicio por la tarde no es ideal para nadie. Será difícil agotar las entradas del recinto y lo más probable es que la audiencia sea menor con el arranque temprano. El partido comenzará a las 9:30 de la mañana hora local en San Francisco.

Aunque la liga no supo hasta el sábado pasado que definitivamente habría un sexto partido en Atlanta, Engelbert y el comisionado de la NBA, Adam Silver, podrían haber establecido un plan de contingencia desde mucho antes. Los ocho equipos de playoffs se conocían a principios de septiembre, antes de la pausa por la Copa Mundial.

Parte del problema es que, a diferencia de las Valkyries, que están bajo el control del propietario de los Warriors de Golden State, Joe Lacob, el Dream y los Hawks pertenecen a grupos distintos.

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