Los logros de Pep Guardiola vs. los de Alex Ferguson y otros grandes técnicos del fútbol inglés

Pep Guardiola se marcha del Manchester City tras cambiar el rostro del fútbol inglés durante los últimos 10 años.

Pero ¿cómo se comparan sus logros en el City con los de otros grandes entrenadores que han trabajado en Inglaterra a lo largo de los años, como Alex Ferguson, Bob Paisley y Brian Clough?

The Associated Press se sumerge a fondo en las cifras y los récords:

Liga Premier

Guardiola siempre valoró la liga nacional por encima de cualquier otra competición y estableció una era de dominio con récords, al conducir al City a seis títulos en sus 10 temporadas (60%), incluida la hazaña sin precedentes de cuatro consecutivos (2021-24). Esos seis títulos llegaron en un lapso de siete años. Solo terminó fuera de los dos primeros en dos ocasiones.

En porcentaje global, solo Paisley (66,67%) tiene un mejor registro de títulos entre los entrenadores modernos. En sus nueve años en el Liverpool (1974-83), ganó la liga inglesa seis veces y solo quedó fuera de los dos primeros una vez.

Ferguson ganó la liga 13 veces en 26 temporadas completas al frente del United (1986-2013), pero partió de una base más baja, con el club cerca del fondo de la tabla y sin un campeonato en 19 años cuando asumió. Desde el año del primer título de liga de Ferguson (1993) hasta su retiro, el porcentaje de títulos del United fue de 61,90%, ligeramente superior al de Guardiola, pero inferior al de Paisley.

Liga de Campeones

Para un club con los recursos del City impulsados por Abu Dabi, su registro en la Liga de Campeones con Guardiola ha sido decepcionante, y él lo reconoce.

Un título (2023), otra final más (derrota ante el Chelsea en 2021) y apenas otra presencia en semifinales (2022) es un balance pobre para un equipo considerado ampliamente como uno de los mejores de Europa durante la mayor parte de su etapa. Guardiola, por supuesto, puede señalar otros dos títulos de la Liga de Campeones en sus cuatro años en el Barcelona.

Ferguson ganó la Liga de Campeones dos veces con el United, aunque incluso eso también fue considerado un rendimiento por debajo de lo esperado, dada la dominación doméstica del equipo.

Entre los entrenadores británicos, Brian Clough y Paisley ostentan los historiales más envidiables. Clough ganó la Copa de Europa con el Nottingham Forest en años consecutivos (1979 y 1980), una hazaña notable en un club de provincia, mientras que Paisley ganó el torneo tres veces (1977, 1978 y 1981) en un lapso de cinco años.

Total de trofeos

Guardiola ha ganado 17 trofeos importantes en su década en el City, lo que lo sitúa solo por detrás de Ferguson en la lista histórica del fútbol inglés.

Ferguson conquistó 28 trofeos, pero estuvo 16 años más en el cargo que Guardiola.

Luego aparece Paisley, con 14 trofeos importantes, seguido por el exentrenador del Arsenal Arsene Wenger (10, de los cuales un récord de siete fueron Copas de la FA), Clough (9, sumando sus etapas en el Derby y el Forest) y el exentrenador del Man United Matt Busby (8).

Totales de puntos

Con Guardiola, el City acumuló dos de los tres mayores totales de puntos en la historia de la máxima categoría inglesa: 100 en la temporada 2017-18 (la segunda de Guardiola al mando) y 98 en la 2018-19. En ese lapso de siete temporadas de 2018 a 2024, el City fijó nuevos estándares de excelencia sostenida al superar los 90 puntos en cuatro campañas de liga, ayudado por tener un rival de primer nivel en el Liverpool que lo exigió al máximo.

Ese Liverpool de Jurgen Klopp sumó 99 puntos en 2019-20, cuando cortó la racha de títulos del City, y 97 puntos en 2018-19, cuando llevó al City hasta el último partido de la temporada.

En la era en la que una victoria valía dos puntos (antes de 1981), el Liverpool tenía el récord de más puntos en una temporada con 68 en 1978-79. Eso equivale a 98 puntos si hubieran sido tres puntos por triunfo, pero el Liverpool disputó 42 partidos en lugar de los 38 de la campaña actual.

También fue notable la cosecha de 95 puntos del Chelsea en 2004-05, la primera temporada de la primera etapa de José Mourinho allí. En ese momento fue un récord.

Récords y primeros

Guardiola nunca ha sido tímido a la hora de destacar los récords que ha establecido en el City, y han sido muchos.

El único equipo en la historia de casi 140 años del fútbol inglés en ganar cuatro títulos consecutivos de la máxima categoría. El primer equipo en alcanzar 100 puntos en una temporada de primera división (2017-18). La mayor cantidad de goles —106— anotados en una sola campaña de la Liga Premier (también 2017-18). El primer equipo en lograr el triplete doméstico de liga, Copa de la FA y Copa de la Liga en la misma temporada (2018-19).

Guardiola también emuló a Ferguson tanto al ganar el triplete Premier League-Copa de la FA-Liga de Campeones (United en 1999, City en 2023) como al asegurar un título de la Liga Premier con cinco partidos aún por jugar (United en 2001, City en 2018), un récord hasta que el Liverpool lo rompió en 2020 (siete partidos por jugar).

Algo que Guardiola nunca consiguió, sin embargo, fue la mayor hazaña de Wenger: completar una temporada de liga entera invicto (con el Arsenal en 2004).

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