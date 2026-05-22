Portero alemán Manuel Neuer se perderá la final de Copa alemana con Bayern por lesión

El portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, se perderá la final de la Copa de Alemania por una lesión en la pantorrilla, lo que plantea dudas sobre su preparación para el Mundial con Alemania tras su regreso del retiro.

El Bayern informó el viernes que Neuer, de 40 años, quedó fuera de la convocatoria para la final copera del sábado contra el campeón defensor Stuttgart por “problemas musculares en la pantorrilla izquierda”, pero el gigante bávaro no dio indicios de cuándo podría volver.

Neuer, propenso a las lesiones esta temporada, sufrió el más reciente contratiempo durante el último partido de la Bundesliga del Bayern contra el Colonia el fin de semana pasado. El Bayern señaló al día siguiente que “debe tomarse un descanso por el momento”, sin dar más detalles.

El regreso de Neuer para la campaña mundialista de Alemania, tras dos años de retiro internacional, fue el principal tema de conversación tras el anuncio de la convocatoria el jueves. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, manifestó que el capitán del Bayern regresaba para ser el portero número 1 del equipo en el torneo.

El primer partido de Alemania será contra el debutante Curazao en Houston el 14 de junio. El cuatro veces campeón también se medirá con Costa de Marfil y Ecuador en el Grupo E. Está previsto que la preparación comience en el complejo bávaro de Herzogenaurach el 27 de mayo, con amistosos contra Finlandia en Mainz el 31 de mayo y luego contra Estados Unidos en Chicago el 6 de junio.

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