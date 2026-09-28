Man City y los 115 cargos. Qué saber sobre las críticas que rodean al equipo inglés

Es una saga que ha atrapado al fútbol inglés y más allá: ¿incurrió el Manchester City en infracciones a gran escala en un intento de transformarse en una superpotencia global que ha ganado múltiples títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones?

La respuesta, al parecer, es sí.

Varios medios, incluida la BBC, informaron el viernes, en un giro impactante, que el City ha sido declarado culpable de casi todos los 115 cargos presentados contra el club controlado desde Abu Dabi por la Premier por presuntas infracciones de las normas financieras durante gran parte de las últimas dos décadas.

Aún no se ha hecho un anuncio oficial del veredicto, que podría tener repercusiones sísmicas en el fútbol inglés durante años. Al fin y al cabo, el City ha sido la fuerza dominante del país desde 2012, con plantillas armadas a golpe de talonario —con figuras como Sergio Agüero, Kevin De Bruyne y Erling Haaland— que ganaron ocho títulos de la Premier, muchas copas nacionales y la Champions en 2023.

En ese periodo, equipos como Liverpool, Arsenal y Manchester United —el vecino a cuya sombra vivió el City durante tanto tiempo— se quedaron en su mayoría con las manos vacías.

“Creo que va a ser el caso más grande de su tipo en la historia del fútbol inglés, sin duda”, afirmó Dave Powell, experto en finanzas del fútbol y profesor en el University Campus of Football Business en Manchester.

A continuación, un vistazo más de cerca al caso del que todo el mundo del fútbol está hablando y a lo que podría ocurrir después:

Filtraciones, correos electrónicos y un número de cargos sin precedentes

En febrero de 2023, la Premier fue a la batalla contra su propio campeón de una manera sin precedentes, al publicar un extenso comunicado en el que detalló una lista de 80 presuntas infracciones de sus normas financieras por parte del City entre 2009 y 2018, las primeras nueve temporadas bajo la propiedad de Abu Dabi.

Las infracciones incluían no proporcionar información financiera precisa y presentar cifras infladas en acuerdos de patrocinio procedentes de Abu Dabi; ocultar pagos que complementaban los salarios de entrenadores y jugadores; e incumplir normas financieras establecidas por la Premier y la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, destinadas a mantener la estabilidad financiera de los clubes evitando que gasten por encima de sus posibilidades.

La liga también acusó al City de otras 35 infracciones relacionadas con su presunta falta de cooperación con la investigación desde diciembre de 2018.

Los cargos se originaron en supuestos correos electrónicos internos del City publicados por el medio alemán Der Spiegel que, según afirmó, detallaban maniobras del club para presuntamente encubrir las verdaderas fuentes de ingresos con el fin de cumplir las regulaciones del “fair play” financiero. La información publicada por Der Spiegel fue descubierta por el sitio web “Football Leaks”, cuyo fundador es Rui Pinto, un hacker informático portugués.

El City ha sostenido durante mucho tiempo su inocencia e insiste en la misma

El club no cuestionó la autenticidad de ninguno de los correos electrónicos publicados inicialmente, pero señaló que eran “materiales sacados de contexto supuestamente hackeados o robados a City Football Group y al personal del Manchester City y personas asociadas”, y que se trataba de un intento “organizado y claro” de dañar la reputación del City.

Cuando la Premier anunció sus cargos en 2023, el City manifestó que estaba “sorprendido” por las acusaciones y que acogía con satisfacción una investigación de una comisión independiente “para considerar de manera imparcial el amplio conjunto de pruebas irrefutables que existe en apoyo de su postura”.

Al responder el viernes a los reportes de prensa que indicaban que era culpable de la mayoría de los cargos, el City indicó que su postura “sigue siendo coherente” con comentarios anteriores sobre un caso que estaba “en curso, con elementos significativos por completarse, y sujeto a estricta confidencialidad”.

“El club ha respetado diligentemente el debido proceso durante ocho años”, subrayó el City, “sobre la base de que la junta directiva y el poder ejecutivo de la Liga Premier actuarían como un regulador independiente, imparcial y ecuánime, libre de influencias partidistas”.

En una carta a los aficionados del equipo, el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, afirmó que la “confianza y la determinación de demostrar la inocencia del club es tan fuerte como cuando esto comenzó”.

¿Deducción de puntos? ¿Descenso? Los próximos pasos del caso

El mundo del fútbol espera la publicación oficial del veredicto, que podría extenderse a cientos de páginas, por parte de la comisión independiente que escuchó el caso a finales de 2024. Por ahora, la Premier mantiene silencio público.

Luego llega la sanción, que se impondrá tras una audiencia ante la misma comisión que emitió el veredicto. Una persona con conocimiento de la situación dijo a The Associated Press que el momento en que se anuncie dependerá de la conclusión de una apelación que el City presentará. La persona habló bajo condición de anonimato para respetar los elementos de confidencialidad del proceso.

Según la Regla W64 del manual de la Premier, existe una gama de sanciones disponibles para la comisión, desde una multa, hasta una deducción de puntos o la expulsión de la liga.

Como contexto, a Everton se le impuso una deducción récord de 10 puntos en 2023 —más tarde reducida a seis— por gastar de más en un periodo financiero (tres años hasta el final de la temporada 2021-22). Los cargos contra el City son mucho, mucho más amplios y, a diferencia del Everton, incluyen una negativa a cooperar.

La apelación debe presentarse dentro de los 14 días posteriores a la decisión y dará lugar a la creación de un Panel de Apelación de tres personas. Sky Sports informa que el City podría acudir al Tribunal Superior en Londres si considera que el proceso del caso fue injusto y/o parcial.

El City ya ha sido sancionado antes

La UEFA acusó previamente al City de exagerar ingresos por patrocinio para cumplir las regulaciones del “fair play” financiero, basándose en los mismos documentos publicados por Der Spiegel. En 2020, la UEFA dictaminó que el club había cometido “infracciones graves” de esas regulaciones entre 2012 y 2016 al imponerle una prohibición de dos años para participar en sus competiciones.

Esa sanción fue anulada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que indicó que algunas de las acusaciones de la UEFA no estaban probadas y que otras habían “prescrito”. En su lugar, el TAS impuso al City una multa de 10 millones de euros (11,3 millones de dólares) por no cooperar con investigadores independientes.

Las repercusiones a largo plazo incluyen daño reputacional para Abu Dabi

Si el veredicto va en contra del City como se ha informado, probablemente habría reclamaciones de compensación por parte de muchos clubes que podrían argumentar que se vieron afectados por las infracciones del City.

Este mismo año se estableció un precedente, cuando se ordenó a Everton pagar más de 35 millones de libras (47 millones de dólares) en compensación a Burnley, que argumentó con éxito ante una comisión disciplinaria que habría evitado el descenso a costa de Everton en la campaña 2021-22 si a su rival se le hubiera aplicado entonces la penalización de seis puntos por las infracciones financieras de esa temporada.

No está claro si al City podrían retirársele sus títulos de la Premier, aunque una línea del manual de la competición —que la comisión puede “dictar cualquier otra orden que considere adecuada”— deja esa opción sobre la mesa, en teoría. Un descenso desde la Premier seguramente conduciría a la desintegración de su plantilla de superestrellas.

Fuera del campo, cualquier veredicto que implique infracciones o trampas sería un golpe importante para la reputación de Abu Dabi, cuya compra de un club de primer nivel en Inglaterra ha sido descrita por algunos como una estrategia de poder blando en un momento en que otros estados del Golfo han invertido fuertemente en el deporte.

La propiedad también estaría perdiendo a un amigo leal.

“Les dije: si me mienten, al día siguiente yo no estaré aquí”, declaró en 2023 Pep Guardiola, el entonces entrenador del City, y el cerebro detrás de la mayoría de los títulos del City. “Me iré y ya no serán mis amigos”.

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El redactor deportivo de AP Graham Dunbar contribuyó a esta historia.

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