Los Knicks cambian su selección 31 y Bruce Thornton termina en Houston en una noche de trueques

Algunos de los mayores héroes del baloncesto de Nueva York fueron selecciones de segunda ronda del draft.

Como Jalen Brunson, el tipo que desfiló por Manhattan con el Trofeo Larry O’Brien en brazos la semana pasada durante una alegre celebración del desfile de campeonato. Y Willis Reed, el hombre que salió cojeando a la cancha antes y durante los primeros minutos del séptimo juego de las Finales de la NBA de 1970 para impulsar a los Knicks hacia su primer campeonato.

Así que, cuando el draft de la NBA se reanudó la noche del miércoles en Brooklyn con los Knicks en el reloj con la selección número 31, todos los equipos tenían la esperanza de encontrar a alguien que pueda ser una pieza clave de un equipo campeón.

Seleccionaron al escolta de Ohio State Bruce Thornton, pero ya habían acordado traspasar los derechos de esa selección a Houston para cuando el comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum, anunció la elección.

A Thornton le dieron una gorra de los Knicks cuando se anunció su nombre. Para cuando llegó a sus entrevistas ya llevaba una de los Rockets y comentó que simplemente estaba feliz de llegar a la NBA, aunque fuera en Texas y no con los nuevos campeones.

“Alguien dijo que tenía la gorra equivocada. Yo pensé: ‘¿Qué quieres decir?’”, relató Thornton. “Luego escuché que eran los Rockets de Houston. Y yo: no hay impuesto estatal, así que eso es aún mejor”.

La primera ronda, que comenzó con Washington seleccionando a AJ Dybantsa, terminó tarde la noche del martes.

El cierre de esa ronda y la segunda se han convertido en un proceso de negociaciones y trueques, con equipos como los Knicks, que bajaron desde el puesto número 24 y finalmente salieron por completo de la primera ronda, a veces moviéndose varias veces. Eso fue parte de la razón por la que los equipos querían dejar de hacer todo el draft en una sola noche y dividirlo en dos, para tener más tiempo de evaluación.

Eso complica las cosas para jugadores como Isaiah Evans, de Duke, quien estuvo en la “green room” del Barclays Center el martes pero no fue seleccionado. No regresó el miércoles para escuchar su nombre con la selección número 33, que pertenece a Minnesota tras un intercambio con Brooklyn.

No es tan duro para los jugadores que no esperaban ser elegidos la primera noche o que entendían la paciencia, algo que Meleek Thomas dijo que aprendió jugando para John Calipari en Arkansas.

“La lección más importante que aprendí del coach Cal este año fue: tu momento va a llegar. No te preocupes por cuándo. No te preocupes por cómo”, señaló Thomas, quien fue seleccionado por Sacramento con la elección número 34 y traspasado a Cleveland.

En una NBA muy distinta y con un formato de draft diferente, Reed fue la selección número 8 del draft de 1964, lo que lo convirtió en la primera elección de la segunda ronda. El miembro del Salón de la Fama luego lideró a los Knicks a los campeonatos de 1970 y 1973 y fue el MVP de las Finales de la NBA en ambas ocasiones.

Brunson fue la selección número 33 del draft de 2018, elegido al inicio de la segunda ronda por los Mavericks de Dallas. Los Knicks lo firmaron como agente libre en 2022 y la franquicia ha ido en ascenso desde entonces, culminando con su victoria en cinco partidos sobre los Spurs de San Antonio a principios de este mes, cuando Brunson fue el MVP de la serie.

El escolta alemán Jack Kayil, cuyos derechos fueron adquiridos por los Knicks con la selección número 39, no sorprendió al mencionar a Brunson como el jugador del que esperaba aprender.

“Jugamos más o menos en una posición similar”, explicó Kayil. “También estamos más o menos en la misma situación del draft. Él también fue de segunda ronda. Así que creo que puedo aprender muchas cosas: cómo empezó a entrar a la NBA, a la liga, y cómo se fue adaptando a eso”.

Los Knicks también adquirieron, con sus movimientos, los derechos de Tyler Nickel, la selección número 47 procedente de Vanderbilt.

Entre otros nombres conocidos elegidos en la segunda ronda el miércoles estuvieron Richie Saunders, compañero de Dybantsa en BYU, seleccionado en el número 32 por Memphis; Braden Smith, de Purdue, líder histórico de asistencias en la NCAA, elegido en el número 38 con una selección que pertenecía a Indiana; Otega Oweh, de Kentucky, con la selección número 41 adquirida por Oklahoma City; y Emanuel Sharp, de Houston, en el número 45 para Sacramento.

Los Wizards también tenían la selección número 60 y última del draft, pero la traspasaron a Milwaukee. Los Bucks eligieron a Malique Lewis, un alero de Trinidad y Tobago que jugaba más recientemente en Australia.

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