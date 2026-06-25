Derek Hill pega jonrón emergente de 2 carreras en la 9na y Filis vencen 5-4 a Nacionales

Derek Hill conectó un jonrón emergente de dos carreras con dos outs en la novena entrada para impulsar a los Filis de Filadelfia a derrotar 5-4 a los Nacionales de Washington la noche del miércoles.

La remontada llegó una noche después de que los Filis anotaran ocho carreras en la novena entrada en una victoria 14-9 sobre los Nacionales.

Kyle Schwarber, líder de jonrones de las Grandes Ligas y fuera de la alineación titular por rigidez en la parte baja de la espalda, bateó como emergente con dos outs y recibió base por bolas ante Orlando Ribalta. Luego entró el zurdo Richard Lovelady (2-4), y Hill bateó como emergente por Justin Crawford y conectó un jonrón hacia el jardín entre derecho y central con cuenta de 1-2.

Brandon Marsh tuvo tres imparables por los Filis. En la serie va de 13-7, con dos cuadrangulares, tres carreras impulsadas y cuatro anotadas.

Seth Johnson (1-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria, y Jhoan Duran ponchó a los tres bateadores en la novena para su 19no salvamento.

Curtis Mead conectó un jonrón emergente de dos carreras para darle a Washington ventaja de 4-3 en la sexta. Luis García Jr. y Jorbit Vivas también pegaron cuadrangulares por los Nacionales. García la sacó del parque por tercer juego consecutivo y Vivas conectó jonrón por segundo partido seguido.

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