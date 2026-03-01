Los hermanos Fano y los Styles llevan su rivalidad fraterna al Scouting Combine de la NFL

Spencer y Logan Fano comenzaron sus carreras en el fútbol americano como tantos otros hermanos: jugando de forma brusca en el patio trasero de sus padres.

Se empujaban, se daban codazos, forcejeaban e incluso boxeaban.

Con el tiempo, los futuros linieros encontraron mejores maneras de mostrar su fortaleza física.

Aprendieron los fundamentos del bloqueo y de presionar al pasador, pulieron sus técnicas y se retaron mutuamente como compañeros de equipo en categorías infantiles, en la preparatoria en Timpview High School e incluso durante sus últimas tres temporadas universitarias en Utah.

Así que, cuando estuvieron listos para dejar la escuela y dar el salto a la NFL, naturalmente lo hicieron con un comunicado conjunto, conscientes de que algún día podrían estar midiéndose por primera vez como rivales.

Que comience la rivalidad entre hermanos.

“Dominio — de mi parte”, bromeó el tackle All-American Spencer Fano cuando le preguntaron en el combine de evaluación de la NFL de esta semana sobre el resultado en un duelo contra su hermano mayor.

Queda por verse si Spencer, ganador del Trofeo Outland 2025, respalda esa fanfarronería, después de que cada uno de los hermanos Fano pasó la semana respondiendo preguntas e intentando impresionar a los reclutadores de la NFL.

El hecho de que ambos estuvieran entre los 319 invitados no es ninguna sorpresa.

Más allá de que Spencer Fano es tackle ofensivo y Logan es considerado un pass rusher por el exterior, estos dos han sido casi inseparables, salvo por la temporada que Logan pasó en Brigham Young. No jugó ese año por una rotura del ligamento cruzado anterior y luego se reunió rápidamente con su hermano menor tras anunciar en diciembre de 2022 que se transferiría a Utah.

Al día siguiente, Spencer anunció que él también jugaría para los Utes.

Sus decisiones significaron que Logan pasaría tres años más enfrentándose a uno de dos tackles que ahora se proyecta que salgan en la primera ronda del draft de este año: Caleb Lomu o su hermano menor. Y pronto, los duelos con rencor que antes ocurrían en el patio trasero pasaron a disputarse bajo la atenta mirada del cuerpo de entrenadores de Utah.

Incluso los cazatalentos querían saber cómo habían sido esos encontronazos.

“Creo que la pregunta más disparatada que me han hecho muchos equipos es quién ganaría en una pelea”, comentó Logan Fano. “Las cosas se vuelven súper competitivas. Es divertido”.

Y no son solo fueron los Fano quienes llevan algo de cariño fraternal al combine. Hace tres años, los gemelos idénticos Chase y Sydney Brown fueron la familia destacada en Indianápolis. Este año, son los Fano —y los Styles.

Se espera que Sonny Styles sea uno de los mejores linebackers seleccionados en abril, mientras que su hermano mayor, Lorenzo Jr., homónimo de su padre campeón del Super Bowl, llamó la atención el viernes por la noche con un tiempo de 4,27 segundos en las 40 yardas, el mejor de cualquier safety que entrenó en Indianápolis.

Al igual que los Fano, los hermanos Styles estuvieron separados brevemente en la universidad cuando Lorenzo Jr. optó por pasar sus dos primeras temporadas universitarias en Notre Dame. Se transfirió a Ohio State en 2023 y celebró con su hermano menor el campeonato nacional de 2024 de los Buckeyes.

Pero aunque la competencia en el campo y por ser el primero en el draft es real, los hermanos Styles también saben que hay más en la vida que los derechos de presumir en la mesa durante la cena.

“Tenemos muchos recuerdos distintos juntos”, manifestó Lorenzo Jr. “El que en particular me viene a la mente es que tuve un regreso de kickoff para touchdown. Volví a la banda, y él estaba justo ahí para mí. Ver a mi hermanito, lo orgulloso que estaba de mí, fue increíble”.

Por ahora, sin embargo, los Fano están satisfechos con saborear el momento y reflexionar sobre los recorridos únicos que han seguido hasta la NFL.

“Fue increíble”, expresó Spencer Fano al hablar de pasar tiempo con su hermano mayor en Indianápolis. “Él terminó yéndose (el sábado), pero fue especial estar aquí con mi hermano. Fue realmente especial”.

