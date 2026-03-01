Knicks ganan 114-89 y cortan la racha de 11 triunfos de los Spurs

Mikal Bridges anotó 25 puntos, Jalen Brunson sumó 24 y los Knicks de Nueva York ganaron 114-89 el domingo y cortaron la racha de 11 victorias consecutivas de los Spurs de San Antonio.

Los Spurs, que habían terminado febrero invictos, fueron frenados al comenzar marzo y nunca se recuperaron después de que los Knicks iniciaron con una racha de 26-2 en la primera mitad, y perdieron por primera vez desde el 31 de enero en Charlotte.

Victor Wembanyama se recuperó de dos partidos discretos en ataque con 25 puntos, 13 rebotes y cuatro tapones, pero los Spurs —que se convirtieron en los primeros en la historia de la NBA en terminar invicto y anotar al menos 110 puntos en cada partido en un mes de al menos 10 encuentros— se quedaron cortos.

Mohamed Diawara aportó 14 puntos desde la banca para los Knicks, que también vencieron a los Spurs a principios de esta temporada para ganar la Copa NBA en Las Vegas.

Wembanyama había estado limitado a 12 puntos en sus últimos dos últimos partidos. El domingo fue más certero en su primer juego en el Madison Square Garden desde que terminó con 42 puntos y 18 rebotes en una derrota en Navidad en 2024, la primera vez que jugó en ese día festivo. Pero los Spurs no pudieron sobreponerse a 22 pérdidas de balón que derivaron en 24 puntos, y también fueron superados en rebotes 54-41.

