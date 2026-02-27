Stay up to date with notifications from The Independent

Pelicans vencen a Jazz 129-118 al abrir serie de dos juegos en Utah

PELICANS-JAZZ
PELICANS-JAZZ (AP)

Saddiq Bey anotó 42 puntos, Zion Williamson sumó 20 y los Pelicans de Nueva Orleans vencieron el jueves 129-118 al Jazz de Utah para abrir una serie de dos partidos.

Los equipos volverán a enfrentarse en Salt Lake City la noche del sábado. Los Pelicans, que iniciaron una gira de seis partidos, han ganado tres seguidos y cinco de siete para mejorar a 18-42.

Bey acertó 14 de 20 tiros de campo, 5 de 9 triples y convirtió sus nueve tiros libres. Williamson atinó 9 de 14 tiros de campo.

El base de los Pelicans, Dejounte Murray, añadió 17 unidades y nueve asistencias en su segundo partido consecutivo después de perderse más de un año por una rotura del tendón de Aquiles derecho.

Ace Bailey lideró a Utah con 23 tantos, y Brice Sensabaugh aportó 20. El Jazz, mermado por las ausencias, ha perdido cuatro seguidos y cayó a 18-41.

La estrella de Utah, Lauri Markkanen, se lesionó en el entrenamiento el miércoles y no jugó debido a un esguince en el tobillo derecho y un pinzamiento en la cadera derecha.

Los titulares Jaren Jackson Jr. y Jusuf Nurkic fueron descartados por el resto de la temporada tras someterse a cirugías, y Utah perdió a Vince Williams Jr. por una rotura del ligamento cruzado anterior el lunes por la noche en una derrota en Houston.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

